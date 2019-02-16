закрыть
16 февраля 2019, суббота, 22:49
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасти «Хартию»! Стать нацией!
Рубрики

Белоруска выиграла этап Кубка мира по лыжной акробатике в Москве

  • 16.02.2019, 21:52
Александра Романовская
Фото с сайта rsaski.ru

Александра Романовская победила на вторых подряд элитных соревнованиях.

Белоруска Александра Романовская выиграла этап Кубка мира по лыжной акробатике в Москве. Второй стала австралийка Лаура Пил, тройку замкнула Ментао Сю из Китая, сообщает «Прессбол».

Таким образом, Романовская победила на вторых подряд элитных соревнованиях: 7 февраля наша соотечественница стала чемпионкой мира.

Лыжная акробатика. Этап Кубка мира. Москва. Женщины. Финал

1. Александра РОМАНОВСКАЯ (Беларусь) 105.93

2. Лаура Пил (Австралия) 97.64

3. Ментао Сю (Китай) 89.88


популярное за неделю

Мнение

Спасти «Хартию»! Стать нацией!
Спасти «Хартию»! Стать нацией! Николай Статкевич
Политический симулякр
Политический симулякр Константин Скуратович
Сочинский шабаш для особо избранных
Сочинский шабаш для особо избранных Владимир Халип
Текст Суркова стоит прочитать всем политикам на Западе
Текст Суркова стоит прочитать всем политикам на Западе Айдер Муждабаев