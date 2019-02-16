Белоруска выиграла этап Кубка мира по лыжной акробатике в Москве
- 16.02.2019, 21:52
Александра Романовская победила на вторых подряд элитных соревнованиях.
Белоруска Александра Романовская выиграла этап Кубка мира по лыжной акробатике в Москве. Второй стала австралийка Лаура Пил, тройку замкнула Ментао Сю из Китая, сообщает «Прессбол».
Таким образом, Романовская победила на вторых подряд элитных соревнованиях: 7 февраля наша соотечественница стала чемпионкой мира.
Лыжная акробатика. Этап Кубка мира. Москва. Женщины. Финал
1. Александра РОМАНОВСКАЯ (Беларусь) 105.93
2. Лаура Пил (Австралия) 97.64
3. Ментао Сю (Китай) 89.88