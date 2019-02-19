За что еще будут платить "тунеядцы"? 19.02.2019, 9:15

Карикатура: ria.ru

Точка в незаконном декрете не поставлена.

Пенсионеру из Витебска пришло «письмо счастья» от «тунеядской комиссии», где ему сообщили о том, что в его квартире зарегистрирован не занятый в экономике. Пенсионеру намекают на повышение коммуналки, хотя по закону 100%-ю оплату должны начислять только собственнику жилья.

Насколько законны действия комиссии? На вопросы Charter97.org отвечает председатель юридической комиссии РП ОО «Белорусский Хельсинкский Комитет» (БХК) Гарри Погоняйло:

- Я хочу прокомментировать это следующим образом. Сразу скажу, что это сугубо мое отношение и моя квалификация этого декрета. Я считаю, что вообще все содержание этого декрета носит антиконституционный характер.

Он никаким образом не изменил ситуацию по отношению к первоначальному декрету от 2 апреля 2015 года. Единственное, что вместо сбора в виде 20 базовых величин сейчас «тунеядцам» вменили повышенную оплату тарифов ЖКХ до их «полного канонического обоснования». Но тут, как говорится – хрен редьки не слаще.

- А какие именно конституционные принципы и белорусские законы нарушает этот декрет?

- Во-первых, незаконно само разделение на «участвующих в экономике» и «не участвующих в экономике». Таких правовых дефиниций в нашем законодательства до издания этих декретов не было вообще.

Их трудно найти и в других странах. Да, условно говоря, можно разделить население на формальные группы для каких-то экономических или социологических исследований, привлечь для этого статистику, чтобы провести исключительно теоретический анализ, кто участвует в экономике, а кто – нет.

Но цель декретов – далеко не исследовательская. Их цель – заставить «не участвующих в экономике» в той или иной форме участвовать. Это позиция государства – заставить – и является неконституционной. Она не основана ни на белорусских законах, ни на нашей Конституции, ни на традициях, ни на международных нормах нормального, правового, демократического государства.

Третий момент: а почему, собственно, государство так обеспокоилось тем, что кто-то у кого-то находится на иждивении? Вопрос иждивенчества – это личный вопрос граждан. Кто-то хочет содержать своего совершеннолетнего ребенка, кормить поить и одевать его, а кто-то говорит: давай-ка самостоятельно зарабатывай себе на жизнь.

Это внутренне дело семей, где все это происходит. Причем среди тех, кто попал в «тунеядцы», есть и такие категории граждан, кто официально, по закону, осуществляет общественно полезную деятельность. Например, родители, которые ухаживают за своими детьми старше семи лет. А по декрету получается, что если ребенку больше семи лет и ты не вышел на работу – то ты уже «тунеядец».

Почему? Если женщина хочет воспитывать своих детей, а ее муж зарабатывает достаточно, чтобы содержать всю семью, государство не имеет права вмешиваться в эту ситуацию и говорить: женщина должна трудоустроиться и выйти на любую работу. А у нас такие женщины получают «письма счастья» с приглашением на заседания комиссии по «тунеядцам» в райисполкоме.

Государство не этим должно быть обеспокоено, а тем, как создать реальные рабочие места, обеспечивающие достаточный заработок, проводить экономические реформы для улучшения ситуации в стране. А не заниматься такого рода «администрированием» с принудительными, санкционными подходами по отношению к гражданам.

Кроме того, такие действия государства, по существу, являются одной из форм принудительного труда, который запрещен Конституцией, действующими законами и международными обязательствами Беларуси, в том числе подписанными нашей страной конвенциями МОТ.

Наконец, есть еще один аспект, являющийся «слабым местом» декрета о «тунеядцах». Это – дискриминация. На это государство не обращает внимания, а между тем оно дискриминирует отдельные категории граждан, часть из которых является социально уязвимыми: это и женщины, ухаживающие за детьми, и люди, занятые опекой над стариками. Они не заняты трудом по найму, но выполняют определенные функции, которые и законны, и одобряются государством и обществом.

Отдельно хочу сказать о таком нарушении законов и прав граждан, как наличие базы личных данных «тунеядцев». Эта база вообще не обеспечивает сохранность и безопасность находящихся в ней персональных данных. Доступ к ним имеют тысячи должностных лиц, и никто из них не несет ответственности за разглашение этой личной информации. Чиновники рассылают в открытую письма счастья, не заботясь о сохранности персональных данных граждан.

Всего этого мне, как юристу, достаточно, чтобы осудить декрет о «тунеядцах» как незаконный. И я лично советую гражданам: бойкотировать декрет, не ходить на эти «заседаловки», не платить ничего, а оспаривать действия государства в установленном порядке.

- Можно ли на уровне международных инстанций доказать незаконность декрета – со всеми вытекающими для белорусских властей последствиями?

- С этим есть определенные проблемы, но есть и пути решения этих проблем.

Если, например, действием декрета обеспокоены независимые профсоюзы, то они могут предоставить информацию в структуры МОТ и прямо поставить вопрос: выполняет ли Беларусь взятые на себя обязательства по предупреждению и неприменению принудительного труда?

Кроме того, есть международные механизмы по решению вопросов равенства и не дискриминации, в том числе в отношении женщин. Мы в БХК сейчас этим как раз занимаемся в связи с декретом №1 и хотим поставить вопрос перед международными структурами.

Есть еще и такой правовой механизм, как Венецианская комиссия (Европейская комиссия за демократию через право). Если политический совет ПАСЕ или какой-то европейской структуры обратится в Венецианскую комиссию для того, чтобы она дала оценку о конституционности декрета №1 в свете взятых на себя Беларусью обязательств, то она, по своей процедуре, должна будет рассмотреть этот вопрос.

Но для этого надо, чтобы оппозиционные партии, движения, правозащитники обратились и убедили европейские структуры начать процедуру инициирования этого вопроса перед Венецианской комиссией.

Шансы на борьбу с декретом «о тунеядцах» увеличивают и такие его «уязвимые места», как массовость этого незаконного акта. Подумайте сами: уже сейчас он затрагивает 500 тысяч наших граждан!

И скорее всего, его действие будет расширено: как по числу попадающих под его действие граждан, так и по объему тех обязательств, которые будут на них возложены.

Если сегодня речь идет об оплате услуг ЖКХ, то завтра это может быть и оплата медицинских услуг, и платное образование после 9-ти классов базового (которое гарантировано государством). Для детей «тунеядцев» вполне могут плату за обучение после 9-го класса – список платных услуг от государства в декрете №1 не завершен, точка не поставлена, и власти могут развивать их в разных направлениях.

Но есть очень много аспектов, которые связаны с тем, что мы можем бороться за конституционность порядка в нашей стране и повлиять на государство, чтобы оно отменило декрет о «тунеядцах» и не смешило всю планету.