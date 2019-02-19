Политзаключенного Святослава Барановича перевели на тюремный режим заключения 8 19.02.2019, 19:13

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Святослав Баранович

Святослав Баранович почти постоянно находился в штрафном изоляторе.

В исправительной колонии №1 Новополоцка 12 февраля завершилось судебное разбирательство против Святослава Барановича. Однако решение суда, как пишет правозащитный сайт "Вясна", было озвучено только 15 февраля. Суд постановил, что Баранович на оставшийся срок наказания — 1 год 7 месяцев и 20 дней — "переводится на тюремный режим".

Судья Ф. Янюк, которая рассматривала это дело, ссылалась на то, что только в октябре 2018 года Баранович получил 12 дисциплинарных взысканий. Кстати, заключенный обжаловал их в суде Новополоцка и Витебском областном суде, но безрезультатно.

Его сестра Наталья рассказала правозащитникам, что Святослав длительное время находится в штрафном изоляторе, не имеет контактов с внешним миром и постоянно получает разнообразные дисциплинарные наказания. "От адвоката известно, что он сильно похудел, потерял около 10 килограммов веса", — добавила женщина.

Во время отбывания наказания администрация колонии поставила Барановича на различные учеты. Как "личность, склонная к захвату заложников и хулиганским проявлениям," он был поставлен на учет через четыре дня после того, как попал в колонию.

Поводом для осуждения Барановича стало происшествие 15 марта 2017 года. После "Марша нетунеядцев" неизвестные лица в штатском напали в троллейбусе на анархистов, возвращавшихся с разрешенной властями акции. Баранович заступился за молодежь, но человек, с которым он дрался, оказался сотрудником милиции.