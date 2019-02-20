Мацей Фальковский о финансировании «Хартии-97»: Есть реальный план, никто не торгует порталом с властями Беларуси 20.02.2019, 15:40

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Мацей Фальковский

Президент Фонда международной солидарности рассказал о планах по финансированию независимого портала.

«Никто не торгует с белорусскими властями «Хартией-97». Мы понимаем беспокойство редакции, которая борется с неопределенностью каждый год», - заявил президент польского Фонда международной солидарности Мацей Фальковский порталу «Польское радио». Он признал, что ситуация сложная, но уверен, что и на этот раз «Хартия-97» выживет.

Главный редактор сайта Сharter97.org Наталья Радина cнова обращается c просьбой помочь белорусскому независимому порталу, так как редакция сайта, которая существует уже более 20 лет, снова оказалась под угрозой уничтожения.

Наталья Радина заявила на пресс-конференции, что шокирована тем, что на данный момент у «Хартии-97» есть шанс получить от Фонда международной солидарности лишь 30 000 евро - половину того, что редакция ежегодно тратит на cоциальное обеспечение работников и налоги в Польше.

Она подчеркнула, что это лишь пятая часть финансирования, которое было выделено сайту в прошлом году и «Хартия-97» находится под угрозой закрытия.

Наталья Радина отмечает, что были предложены возможности для дальнейшего финансирования, но для них нет никаких гарантий. Она подчеркнула, что редакция создавалась много лет. В случае отсутствия финансовых средств портал, который является одним из немногих независимых СМИ в Беларуси и пользуется большой популярностью, может развалиться.

Президент польского Фонда международной солидарности: В общей сложности мы планируем предоставить 2/3 от прошлогоднего финансирования

«В прошлом году польский Фонд международной солидарности провел конкурс, в котором приняла участие «Хартия-97». Портал его выиграл и получил финансирование в размере около 580 тысяч злотых», - пояснил в интервью порталу PolskieRadio24.pl президент польского Фонда Мацей Фальковский.

В этом году, как объяснил президент польского Фонда международной солидарности, не было возможности организовать конкурс, поскольку он не был организован министерством иностранных дел Польши, а его независимое проведение невозможно, так как это не входит в компетенцию Фонда.

«Мы намерены сосредоточиться на нашей собственной деятельности, в основном - на местах, в приоритетных для программы «Польская помощь» странах, а также сотрудничать, если это возможно, напрямую с партнерами из этих стран.

Мы считаем эту форму деятельности наиболее эффективной, так как не хотим дублировать деятельность Министерства иностранных дел, ежегодно организуя конкурсы для польских организаций. Поэтому в этом году мы открываем собственные представительства в Киеве и Тбилиси, аналогичные представительству Фонда в Молдове, который успешно работает уже несколько лет», - рассказал Мацей Фальковский о приоритетах Фонда международной солидарности.

Что касается «Хартии-97», то, как заявил Мацей Фальковский, Фонд международной солидарности может выделить ей средства в рамках программы «Польская помощь» и средства от других доноров, находящиеся в его распоряжении, а также помочь в получении дополнительного внешнего финансирования.

В целом, сайт Сharter97.org может рассчитывать на получение 2/3 средств, полученных в прошлом году, - добавил директор Фонда.

Получится ли это сделать? Президент польского Фонда международной солидарности настроен оптимистично:

- Мы готовы к переговорам с «Хартией-97» хоть сегодня, - заявил Мацей Фальковский порталу PolskieRadio24.pl.

Он добавил, что в прошлом году конкурс начался только в мае, и тогда «Хартия-97» действительно оказалась в плачевном положении, потому что она не могла быть уверена, что выиграет конкурс.

Необходимость следовать установленным процедурам

Президент польского Фонда международной солидарности Мацей Фальковский в интервью порталу PolskieRadio24.pl признает, что сфера деятельности Фонда очень ограниченна - речь идет о законах и процедурах, которым он должен следовать.

Президент Фонда международной солидарности также сказал, что прекрасно понимает, что ежегодные проблемы «Хартии-97» - это большие трудности и огромная угроза для редакции.

Он также согласился с тем, что необходимо подумать о специальных правовых механизмах, которые будут удобны для таких организаций, чтобы предоставлять им финансирование на более длительный временной отрезок.

В настоящее время, как пояснил Мацей Фальковский, возможна либо организация конкурса, либо реализация собственных проектов, суммы которых напрямую зависят от Закона о государственных закупках.

«Сайт Сharter97.org старается обеспечить свое выживание, так как даже постоянное состояние неопределенности может угрожать распадом коллектива. Такая ситуация может разрушить многолетние усилия редакции и тех, кто ей помогал. Тем не менее, сайт вынужден бороться за финансирование каждый год - потому что именно так выглядит ритм деятельности неправительственных организаций», - заявил президент польского Фонда международной солидарности.

Диверсификация источников

Президент польского Фонда международной солидарности подчеркнул, что диверсификация источников финансирования также очень важна. Мацей Фальковский заявил, что важно не привлекать только одну организацию для финансирования.

«Взаимная полная зависимость - это не есть хорошо. Может случиться так, что донор не сможет предоставить или ограничивает помощь по разным причинам. Такие ситуации очень распространены», - сказал Мацей Фальковский.

Это не политика

Президент польского Фонда международной солидарности сказал, что допустил ошибку, начав переговоры о финансировании независимого портала во время визита главы белорусского «парламента» в Польшу, что вызвало много вопросов, обвинений, напряжение с белорусским гражданским обществом.

Гражданское общество, услышав о проблемах «Хартии-97» с финансированием и одновременно следя за визитом Михаила Мясниковича в Польшу, связав одно с другим, начало заявлять, что могло дойти до ситуации, что оппозиционный портал, которому Польша предоставила убежище, стал предметом политического торга.

Мацей Фальковский заявил, что было ошибочно назначать встречу во время визита главы белорусского «парламента» в Польшу и этого не должно было произойти.

«Никакого торга не было», - заявил он.

Мацей Фальсковский подчеркнул, что Польша поддерживает независимые СМИ в Беларуси - и такие руководящие принципы польский Фонд международной солидарности получил от МИД Польши.

На вопрос, кто первым позвонит после данной ситуации - «Хартия-97» в Фонд или Фонд в «Хартию-97», Мацей Фальковский ответил, что стоит оставить этот вопрос для внутреннего урегулирования:

- Нам определенно нужно время, чтобы успокоить эмоции с обеих сторон.

Независимый белорусский портал, который нашел убежище в Польше

Сharter97.org - это независимый белорусский портал, который работает более 20 лет. В связи с репрессиями и преследованием журналистов, конфискацией оборудования, редакция в 2010 году была вынуждена покинуть Беларусь. В начале редакция сайта нашла убежище в Литве, а в 2011 году «Хартия-97» былa приглашен Польшей.

В 2010 году, после протестов против фальсификации президентских выборов в Минске, главный редактор портала Сharter97.org Наталья Радина была арестована КГБ. Ей грозила тюрьма.

Главном редактору «Хартии-97» удалось бежать из Беларуси. C тех пор Наталья Радина не может вернуться в страну. Cайт Сharter97.org, которым онa управляет, работает в трех языковых версиях - белорусской, русской и английский.

Это один из немногих источников независимой информации для белорусов. Сайт предоставляет им не только информацию о своей стране, но и о событиях в Украине и России. Это важно в связи с российской пропагандой и информационной экспансией в регионе, а также в связи с репрессиями по отношению независимых белорусских СМИ со стороны властей Лукашенко.

Независимые СМИ в Беларуси подверглись репрессиям, что совпало с усилением пропагандистской деятельности Кремля в Беларуси.

Англоязычная версия сайта является важным источником информации для Запада, в том числе о репрессиях по отношению гражданского общества, действиях белорусской демократической оппозиции, неудобных для власти фактов и мнениях.

Белорусские власти особенно обеспокоены популярностью сайта и тем, что несмотря на то, что год назад «Хартия-97» былa заблокирована режимом Лукашенко, читатели заходят на сайт, используя прокси-сервера.

- До блокировки портала в Беларуси cайт посещали около 2,5 миллионов пользователей в месяц. У нас было около 50 миллионов просмотров. У «Хартии-97» есть большая армия поклонников, которые научились обходить блокировку. Сегодня наша аудитория составляет около 1,5 миллиона уникальных пользователей и около 30 миллионов просмотров в месяц, - заявила Наталья Радина на пресс-конференции.

- Одной из главных задач работы сайта - информирование белорусского общества о ситуации в Польше, о реформах в вашей стране, о трансформации власти через свободные выборы. Ведь относительно свободные выборы в Беларуси состоялись в 1994 году.

Странно, что сегодня сокращается помощь одному из главных независимых сайтов накануне двух избирательных кампаний. Напомню, что в этом и следующем году в Беларуси должны состояться парламентские и президентские выборы. В условиях, когда информационное пространство в Беларуси контролируется Россией, уничтожение такого сайта как «Хартия-97» означает первый шаг к оккупации Беларуси. Очень много говорится о гибридной пропаганде Путина, а на самом деле идет значительное сокращение помощи независимым СМИ со стороны США, Евросоюза, а сегодня, к сожалению, и Польши, - заявила Наталья Радина.

- Я очень надеюсь, что то, что сейчас случилось - это какая-то ошибка и польские власти поймут, что это так. Я готова к разговорам с МИД Польши и Фондом международной солидарности, - заявила Наталья Радина на пресс-конференции.

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