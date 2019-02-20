Видеофакт: Родители устроили массовую драку на хоккейном матче своих детей в Орше 3 20.02.2019, 17:52

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В Орше на трибунах Ледового дворца свирепо дрались родители местных и гродненских 10-летних хоккеистов.

Около месяца назад в Орше проходил международный турнир среди детей 2008 года рождения и младше. Помимо местной команды, в соревнованиях участвовали представители Гродно, Гомеля, Лиды (все — Беларусь), Луча, Белгорода, Мурманска (все Россия) и Киева (Украина), пишет tribuna.com.

Самым горячим получился поединок между «Оршей» и «Неманом», причем основные события развернулись не на площадке, а на трибунах. Там сцепились родители десятилеток — драка получилась массовой и свирепой. Недавно ее видео попало в Сеть.

— Такие инциденты для детского хоккея не редкость. Есть родители, которые слишком рьяно переживают за своих детей. И дело доходит до драк. Конечно, это некрасиво. Недавно, например, похожий случай произошел в Гродно. Приезжие родители повздорили, пришлось вызывать милицию. Более того, некоторые родители умудряются еще и с дежурными по Ледовому дворцу конфликтовать. В этой ситуации нет ничего удивительного, — прокомментировал инцидент директор СДЮШОР «Немана» Александр Крыскин.

В оршанском Ледовом дворце, где проходил турнир, говорят, что ни о какой драке не слышали.

Интересно отреагировал на ситуацию официальный сайт федерации хоккея: побоище на трибунах там назвали «курьезным случаем».