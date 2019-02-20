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Ракета «Циркон» и «новый социализм» Путина

  • 20.02.2019, 18:03
Фото: ТАСС

Россия застыла.

Послание правителя России Путина к Федеральному собранию РФ, версия 2019 года. Ольга Скабеева, захлебывающаяся восторгом в студии "России-1". Радостные аплодисменты в ответ на президентский неологизм "подхрюкивают". Посулы денег. Угрозы новыми ракетами. И лица - те же самые, что и десять лет назад, пишет российский журналист Константин Эггерт для «Немецкой волны».

Почему Кремль не запретит соцсети

Хотя новинка все же есть. Прокремлевские медиа и Telegram-каналы получили команду говорить о "новом социализме" как о перспективной политике ближайших лет. Это такой же бессмысленный PR-трюк, как "план Путина". Помните такой? Нет? Не мудрено. Ведь пятнадцатое послание Путина Федеральному собранию было похоже на предыдущее. А предыдущее - на позапрошлое. Уже много лет Путин убеждает нас, что жизнь становится лучше, а потом переходит к конкретике - демографический кризис, вымирание провинции, неотапливаемые школы с туалетами на улице, нехватка пунктов первой помощи.

Интересно, сам Путин верит в программы "Земский доктор" и "Земский учитель", предлагающие за миллион рублей подъемных ехать лечить и учить в городки и села, где, кроме тоски, ничего нет? Он всерьез предполагает, что к середине следующего десятилетия Россия выйдет в мировые лидеры по разработкам в сфере искусственного интеллекта?

Эти послания - наглядные доказательства того, что в России ничего не меняется - ни режим, ни отношение этого режима к гражданам и окружающему миру. Разве что в этом году Путин с особой щедростью обещал народу деньги. Изучение опросов общественного мнения, показывающих заметное снижение популярности президента, и слегка наметившаяся усталость от воинственной внешней политики сыграли здесь свою роль. Как и всякий авторитарный режим, нынешний российский изучает данные социологов, подстраиваясь под запросы масс, чтобы не проводить нормальные выборы и не потерять власть. Ровно поэтому же в России не заблокируют социальные сети - откуда же тогда Кремлю брать надежную информацию о происходящем в стране? Не из докладов же ручных губернаторов и угодливых силовиков!

Но и эта попытка докопаться до истинного положения дел - лишь имитация. Например, Путин заговорил о мусорных свалках - одном из главных политических раздражителей последнего года. Обещал их модернизацию. Взывал к властям обратить внимание на проблему, при этом прекрасно зная, кто из близких к власти олигархов наживается на мусоре и "пилит" бюджеты, выделенные на эту саму модернизацию. И поэтому даже вроде бы откровенное обращение к острой теме звучит формально. Как и повторяющиеся из года в год призывы прекратить давить на бизнес - особенно иронично выглядящие в этом году на фоне ареста руководства Baring Vostok, одной из старейших инвестиционных компаний России.

Угрозы и мольба Путина

Любимый раздел про международную политику и армию, в сущности, тоже был повтором предыдущего. Только в этот раз не показывали мультфильм про бомбардировку Флориды. Опять на подходе новое чудо-оружие - ракета "Циркон". Подводные лодки сходят со стапелей, гиперзвуковая скорость достигнута, комплекс "Сармат" совершенствуется. США (которым "подхрюкивают" некие "сателлиты") сами нарушили Договор об РСМД, а крылатые ракеты "Буревестник" совершенно ни при чем. Мы обойдемся любовью Китая (которой нет) и сотрудничеством с СНГ (которого уже почти нет). Ну, и разумеется, идет наращивание сотрудничества с Индией. Идет оно, кстати, со времен Бориса Ельцина, и это хорошо. Ну и что?

Напоследок гарант российской конституции не мог отказать себе в удовольствии нагрубить американцам, с их идеологией "исключительности", которая не первый год раздражает Путина, судя по частоте упоминания. Мол, считайте подлетное время наших ракет. Хотя к "диалогу" мы все же готовы - только примите нас такими, какие мы есть.

Лангусты для российской "элиты"

Россия застыла. А человек, двадцать лет ей правящий, сулит согражданам очередное "светлое будущее", грозит Западу ракетами и одновременно молит его о внимании. Его слушает состарившаяся в своих креслах российская правящая верхушка. Она давно разобралась, что в этих речах важно, а что - пустословие, чтобы продержаться до следующего послания. Кто-то уже вычисляет, сколько сможет заработать на рекламной кампании программы "Земский учитель" или поставках оборудования по завышенным ценам для ремонта школьных сортиров. Большинство же сидящих в Гостином дворе слушает про нехватку фельдшерских пунктов на селе, а про себя думает: "Что-то в "Недальнем востоке" (элитный ресторан в Москве) вчера на ужине лангусты подкачали!"

Нет в России сегодня Гоголя и Чехова, чтобы передать эту смесь сюрреализма и цинизма, бравады и страха, фальшивого оптимизма и реальной безнадеги. И земский доктор - без кавычек - тут не поможет. Слишком уж страшный диагноз.


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