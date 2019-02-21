Наталья Радина: Если говорить, то всю правду 21.02.2019, 16:17

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Наталья Радина

Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

В этом миссия «Хартии-97».

19 февраля Рада Белорусской Народной Республики наградила главного редактора сайта Charter97.org Наталью Радину медалью. Церемония состоялась в Варшаве, где «Хартия» работает в изгнании. В этом году такие медали получат 130 человек. Кто эти люди и за какие заслуги их наградят? Объясняет член Рады БНР, заместитель директора «Белсата» Алексей Диковицкий:

«По нашему мнению, Рада БНР остается уже 91-й год единственным легитимным представителем белорусских властей. Потому что c с тех пор действительно демократических выборов в Беларуси не было. Это надо воспринимать как государственную награду. Если посмотреть даже на список людей, которые получат эти награды, это наиболее выдающиеся из наиболее выдающихся, те люди, которых современная власть очень часто обходит. И, таким образом, мы хотим показать, что если лукашенковские медали получают люди, которые часто этого не заслуживают, то все-таки есть орган, есть Рада БНР, которая помнит о настоящих патриотах и о тех не белорусах, которые любят Беларусь».

Телеканал «Белсат» взял интервью у Натальи Радиной.

- Наталья, что для вас значит эта медаль и была ли она для вас неожиданной?

- Это большая честь, потому что Белорусская Народная Республика – это наш символ свободы и независимости. На самом деле это государственная награда, так как белорусский режим сегодня в Беларуси нелегитимен. Рада БНР не передала полномочия режиму Лукашенко, как это было сделано в Украине.

Награждение было неожиданным, но в очень нужный момент. Сегодня, когда «Хартии» и всей независимой журналистике в Беларуси очень нужна солидарность, очень важно было получить такую оценку.

- О солидарности. Все больше известных политиков высказывает свою поддержку сайту «Хартия-97». Позволю себе процитировать сопредседателя БХД Павла Северинца: «Если не будет «Хартии» - на ее место придет не БелТА, а российская пропаганда. Сегодня уничтожат «Хартию», завтра – «Нашу Ниву», послезавтра – tut.by». Вы согласны с такой оценкой или вы считаете, что «Хартия-97» - какой-то особенный ресурс и целью белорусских властей является уничтожить именно его?

- Цель белорусских властей – уничтожить независимое слово в Беларуси. А начали они с нас, когда в Беларуси была заблокирована «Хартия» в прошлом году. Конечно, до этого они уничтожали все: и телевидение, и радио, и независимые газеты. Но очередной виток репрессий против независимых СМИ, еще большее закручивание гаек началось в прошлом году с блокировки Charter97.org.

А потом, когда они заметили, что нет мощной международной реакции на это, что западные политики продолжают приезжать в Беларусь и развивать отношения с нелегитимным режимом, продолжили давление на независимых журналистов. И постоянные аресты сотрудников телеканала «Белсат», и уголовные дела против блогеров и журналистов, и суд над главным редактором портала tut.by, и поиски оружия у активистов гражданской кампании «Европейская Беларусь» - все это продолжение политики Лукашенко по уничтожению независимого общества в Беларуси.

Cегодня это вызывает особенное беспокойство, так как Россия полностью контролирует информационное пространство Беларуси. Когда Лукашенко уничтожает независимые белорусские медиа - он уничтожает суверенитет Беларуси.

Всем, кому важно будущее Беларуси, сегодня нужно обращаться к Западу и говорить: «Помогите белорусским независимым журналистам, помогите независимым демократическим силам и гражданскому обществу». Cитуация очень серьезная. А все эти отношения с диктатором Лукашенко только ухудшают ситуацию.

- Хотелось бы задать такой вопрос. Ваша медаль - в том числе и за вклад в журналистику, за то, что вы сделали за все эти годы. Та Наталья Радина, которой было 18 лет, когда она была студенткой журфака, работала в газете «Имя» и легендарный редактор «Хартии-97» - вы изменились. «Хартия» также изменилась за эти годы. В конце 1990-х миссия была одна, в 2006 и 2010 - другая. А какая миссия «Хартии-97» сегодня? Почему люди заходят на ваш сайт? Почему читают именно ваши новости?

- На самом деле миссия «Хартии-97» всегда была одной. Прежде всего - это рассказывать правду о том, что происходит в стране, доносить до белорусов свободную информацию.

Пришло время, когда это стало невозможно делать из Беларуси и нам пришлось уехать. Напомню, что был убит основатель нашего сайта Олег Бебенин, арестовывались наши журналисты, несколько раз громили нашу редакцию, я сама попала в тюрбму КГБ. Мы продолжили нашу работу из Польши, потому что не было другого выхода. А как иначе? Мы не можем что-то недоговаривать, говорить одно, а молчать о другом. Если говорить, то всю правду. Вот это наша миссия.

Все мы мечтаем о свободной и независимой Беларуси. Но считаем, что нужно не только мечтать, нужно действовать. И мы действуем.

- «Хартия-97» действует. Ее можно любить, можно не любить. Какая ваша аудитория сегодня?

- Аудитория сайта Сharter97.org, несмотря на блокировку сайта в Беларуси, составляет 1,5 миллиона человек в месяц. До блокировки у нас было 2,5 - 3 миллиона человек в месяц. Также у нас ежемесячно около 30 миллионов просмотров. Это очень большая аудитория. То, что люди, обходя блокировку, заходят на сайт показывает, насколько «Хартия-97» нужна белорусам. Нужно продолжать работу во что бы то ни стало.

- Вы говорили о том, что у сайта есть трудности с финансированием, что правительство Польши уменьшило финансовую помощь. Правда, польская сторона немного опровергает эту информацию, говорит о другом. Помогли ли вам читатели в этой ситуации? Что вы можете об этом сказать?

- Cкажу, что такая ситуация была у телеканала «Белсат» и слава Богу, что сейчас у вас все хорошо. Надеюсь, что правительство Польши поймет, насколько важно сегодня свободное слово в Беларуси и что нельзя лишать миллионы белорусов источника независимой информации.

Наши читатели нам очень помогают. Последние месяцы мы работаем только благодаря их помощи. Финансовая помощь Польши закончилась в ноябре.

Для нас самое важное - это продолжать работу. Поэтому мы надеемся на журналистскую солидарность и солидарность наших читателей.

- Наталья, cокращение финансирования, постоянное давление, блокировка сайта в Беларуси, а как журналистам работать в таких условиях? Ведь это очень тяжело психологически, материально и морально.

- Да, это очень тяжело. Я опасаюсь, что, если не будет поддержки и содидарности Запада, то в Беларуси будут арестовывать журналистов Сharter97.org, которые сегодня там работают подпольно.

Я напомню, что половина коллектива сайта работает из Польши, а вторая половина работает подпольно из Беларуси. Такая политика и отношение могут спровоцировать аресты журналистов. Я буду бороться за них и говорить, что это наши журналисты. Это ведь могут быть уголовные дела не по каким-то откровенно политическим статьям, им могут подбросить наркотики, оружие, все что угодно.

Вы прекрасно знаете, насколько у нас подлый режим и сегодня давление на оппозицию идет именно таким образом. Не прямым, не за политику, а так, чтобы правозащитники сказали: «Это какая-то мутная история, мы ее не понимаем». И люди идут на годы в тюрьму.

Но нас не запугать. Мы прошли и через убийство нашего коллеги, и через тюрьмы, через пытки, но продолжаем работу. И будем продолжать.

- Наталья, если подвести черту под нашим сегодняшним разговором о «Хартии», вообще о давлении на журналистику, ведь мы видим дело «БелТА», аресты журналистов, вызовы в СК, бесконечные штрафы журналистам «Белсата» - чего мы ждем и как нам жить дальше?

- Нельзя ждать, нужно бороться. Сегодня мы должны быть солидарными друг с другом. Мы обращаемся к белорусскому обществу: нельзя позволить режиму уничтожить последние независимые СМИ в Беларуси, это приведет к катастрофическим последствия для всей страны.

И самим журналистам нужно быть вместе, помнить о солидарности и, обращаясь к западным партнерам, политикам, депутатам, просить помощи для всех. Не кому-то одному, мол, «я один хороший, а все плохие». Мы должны сражаться друг за друга.

- Я надеюсь, что и мы будем вместе, будем поддерживать друг друга, где бы мы не находились: в Беларуси или в Польше. Важно быть солидарными. Ведь именно на этом держится наше общество, журналистика, вера и надежда в светлое будущее.

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Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com