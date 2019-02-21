NEXTA: Участковый Мстиславского РОВД избил задержанных 21.02.2019, 17:13

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Иллюстрационное фото БелТА

Bозбуждено уголовное дело.

Блогер NEXTA публикует очередную выдержку из сводки МВД для внутреннего пользования, пишет mogilev.online.

Ранее этот же блогер неоднократно публиковал сведения о преступлениях сотрудников МВД, которые позднее подтверждались, в частности, о смертельном наезде на пешехода сотрудником ДПС под Чериковом и о торговле наркотиками шкловского оперуполномоченного.

На этот раз в распоряжении NEXTA оказалась информация о том, что участковый инспектор Мстиславского РОВД избил нескольких задержанных — неработающего Шведкова А.М., 1988 г.р., и индивидуального предпринимателя Купчина Н.А., 1986 г.р., а также нескольких жителей деревни Коробчино, количество и имена которых не сообщаются.

За этот проступок 6 февраля инспектор был уволен из органов внутренних дел, так как он входит в число предусмотренных контрактом в качестве основания для его досрочного расторжения.

18 февраля Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего участкового.

Официального подтверждения данной информации пока не поступало.