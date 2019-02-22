«Явный перебор!»: гомельчанин подсчитал реальную стоимость «коммуналки» 42 22.02.2019, 10:13

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Карикатура: liveangarsk.ru

И вот, что из этого вышло.

Гомельчанин Вячеслав Заборонский задался целью подсчитать, сколько же в действительности стоит газ. Он уверен, что если бы белорусы оплачивали 100%, суммы в жировках были бы совсем иными. Однако, вооружившись калькулятором, он пришел к выводу: мы платим аж 800%! Каким образом он пришел к таким выводам, можно узнать из его подсчетов, которые редакция «Сильных новостей» публикует целиком и полностью, не внося никаких изменений.

Что делают «наши правители»?

Схематично: «наши правители» покупают у России «концентрат» энергии — энергоноситель — природный газ, сжигают его, нагревая воду, и в виде «гигакалорий» горячей воды перепродают эту энергию нам. При этом они постоянно повторяют, что они нас субсидируют, то есть доплачивают нам «из своего кармана» (словно не народ их содержит, а они — благодетели — кормят свой народ).

А давайте вспомним школьную физику и подсчитаем, сколько газа реально нужно сжечь, чтобы нагреть воду. Потом мы подсчитаем, сколько этот газ стоит.

Вооружимся термометром, калькулятором и справочными данными.

1) Узнаем, на сколько градусов нужно увеличить температуру холодной воды, чтобы превратить её в горячую воду, и сколько гигакалорий тепловой энергии необходимо для этого затратить. Берём термометр, идём на кухню, открываем кран:

Температура холодной воды из крана 18 оС.

Температура горячей воды из крана 42 оС.

Следовательно, для того, чтобы холодную воду превратить в горячую воду её нужно нагреть на 24 оС.

Продолжаем.

Теплоёмкость воды 0,001 Гкал/ м3/оС.

Считаем: для нагрева 1 м3 воды на 24 оС необходимо затратить 24оС * 0,001 Гкал/м3/оС = 0,024 Гкал.

2) Теперь узнаем, какой объём природного газа нужно сжечь, чтобы получить эти 0,024 Гкал:

Удельная теплота сгорания природного газа 0,0087 Гкал/ м3

Чтобы получить 0,024 Гкал нужно сжечь: 0,024 / 0,0087 = 2,7 м3 газа.

3) Подсчитаем стоимость этих 2,7 кубометров природного газа, необходимого для нагрева 1 м3 воды на 24 оС.

Цена российского природного газа для РБ в 2019 году составляет $127 за 1000 м3, что соответствует 0,254 бел.руб. за 1 м3.

Получается, что стоимость 2,7 м3 природного газа, необходимого для нагрева 1 м3 воды на 24оС равна: 2,7 * 0,254 = 0,7 бел.руб.

4) А теперь узнаем, какую цену выставят нам наши чиновники за подогрев 1 м3 воды.

Существует норматив расхода теплоэнергии, используемый для расчёта «жировок»: 0,0627 Гкал за подогрев 1 м3 воды.

Это, по сути, абсурдный норматив. Действительно, если израсходовать 0,0627 Гкал на нагрев 1 м3 нашей воды (теплоёмкость воды 0,001 Гкал/ м3/оС), то её температура увеличится на 0,0627 / 0,001 = 62,7 оС и составит 18оС + 62,7оС = 80,7оС. Но это же — почти кипяток! Реальная температура горячей воды из «горячего» крана 42оС.

Однако чиновники используют этот норматив для расчёта своих «жировок».

Ещё они применяют так называемый «Тариф на подогрев воды»: 88,99 бел.руб./Гкал.

Исходя из этих цифр стоимость превращения 1 кубометра воды из холодной в горячую согласно нормативам и тарифам наших чиновников составляет: 88,99 * 0,0627 = 5,58 бел.руб.

5) Теперь самое интересное. Определим во сколько раз стоимость подогрева воды, которую указывают в «жировках» наши чиновники, больше стоимости российского газа, сжигаемого для подогрева этой воды.

5,58 бел.руб. / 0,7 бел.руб. = 7,97

6) Вывод. Согласно приведённым расчётам «наши правители» социально-ориентированного государства Республика Беларусь покупают у России газ, греют этим газом воду и продают этот «нагрев воды» населению в 8 (в восемь) раз дороже!

И эти чиновники говорят, что они нас субсидируют!

7) Конечно, чиновники расскажут нам, что их жизнь трудна, что оборудование нужно обслуживать, на теплотрассах — потери, трубы нужно постоянно выкапывать и закапывать. Да и зарабатывать нужно как-то. Ну и «заложили» бы в цену свои адекватные проценты. Сколько? 5%. Или 15%. Или 30%. Или даже 100%.

И граждане отнеслись бы к чиновникам с пониманием. Никто бы их за это не упрекнул.

Но наши чиновники «заложили» 800%! Это явный перебор!

И они пугают граждан стопроцентной оплатой! Граждане были бы счастливы оплачивать 100% вместо 800%!

Похоже, что бесполезно напоминать чиновникам, что не только деловая этика, но и обычная человеческая порядочность предполагают, что стороны — продавцы и покупатели — заранее договариваются об условиях сделки. Покупатели имеют право отказаться от сделки, например, из-за высокой цены. Ровно о том же гласит «Закон о защите прав потребителей». Но наши «продавцы» не привыкли договариваться. Они предпочитают «наклонять» потребителей.

Продавец обязан заключить с покупателем договор и оговорить в нём существенные условия сделки, в том числе стоимость. В этом договоре должны присутствовать подписи сторон. В нашем случае такого договора нет.

8) Центральное отопление, централизованный подогрев воды должны быть дешевле, чем индивидуальный подогрев. Как говорится: «оптом — дешевле». А у нас — наоборот! Централизованный подогрев воды у нас во много раз дороже индивидуального подогрева!

Оказывается, что самим нагревать воду у себя дома в несколько раз дешевле, чем платить за централизованный подогрев, даже если покупать газ у «наших правителей» по «Тарифу на природный газ для населения» за 0,4319 бел.руб. за кубометр газа! Эта цена выше той, которую они платят России в 0,4319 / 0,254 = 1,7 раза.

Судите сами:

По «Тарифу для населения» стоимость природного газа, необходимого для подогрева 1 кубометра воды составит 0,7 бел.руб. * 1,7 = 1,19 бел.руб.

Это тоже похоже на грабёж — 1,7 раза! 170%! За что?! За разводку газа по квартирам по уже существующей сети? За то, что вентиль открыли?

Но даже в этом случае индивидуальный подогрев воды будет в 4,7 раза дешевле центрального подогрева: 5,58 / 1,19 = 4,7.

9) То, что творят наши чиновники с тарифами и нормативами, похоже на неприкрытый шантаж. Как нам на это реагировать?

Может нам — потребителям — пора уже устанавливать бойлеры в своих квартирах и греть воду самим себе. И оборудовать квартиры печами, каминами. И субсидии, которые чиновникам приходится доплачивать нам, сэкономим. Пусть оставят их себе.

А что? Это реально! Предки наши так и жили сотни и тысячи лет в городах и сёлах. Я даже застал это время. Квартира моей бабушки в многоквартирном доме дореволюционной постройки в Могилёве отапливалась печью. А это было не так уж давно — в 1960-е годы.

Я, помню, любил тогда подкладывать поленья в эту печь и смотреть на огонь...

10) Недавно появилось ещё одно важное обстоятельство, позволяющее получать чиновникам не восьмикратную прибыль, а намного большую выгоду!

Несколько лет назад для подогрева воды, направляемой в наши квартиры, сжигали газ в котельных. В то же время в теплоэлектроцентралях (ТЭЦ) тоже сжигали газ для нагрева паровых котлов, получения рабочего пара и привода турбин и электрогенераторов. Сработанный пар после турбин направлялся в градирни. Это нужно было делать для того, чтобы пар охладить в градирнях, превратить его в воду, а затем эту воду закачать в паровой котёл, чтобы вновь её нагреть и превратить в рабочий пар.

За десятки километров от ТЭЦ можно было наблюдать, как из гигантских конических труб градирен величественно выплывают в небеса облака горячего пара.

Сегодня облака из градирен уже не выплывают.

Несколько лет назад энергетики установили в ТЭЦ теплообменники. Теперь тепловая энергия сработанного пара не выбрасывается в небо, а греет нашу воду. Котельные уже не нужны, сжигать там газ не нужно. Теперь «бросовая» тепловая энергия, которая недавно уплывала в небо из градирен, поступает в наши квартиры в виде горячей воды для отопления и горячего водоснабжения. Честь и хвала энергетикам за то, что они провели эту реконструкцию с огромным экономическим эффектом (за народные деньги).

Только народу легче жить от этого не стало. Счета «за гигакалории» продолжают расти, а экономический эффект, похоже, поделили между собой «слуги народа». А бедные наши граждане в состоянии досады, растерянности и бессилия достают свои тощие кошельки и платят, платят, платят. Терпят и платят дань «потерявшим берега» правителям страны победившего феодализма.