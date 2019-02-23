«Шаманы» Путину не помогут 2 Егор Седов

23.02.2019, 9:46

3,753

Источник: risovach.ru

У демонов тоталитарной государственности все равно нет будущего.

И вот читаю я две новости. А точно ли две, а не две части одной?

Первая - о том, что в Ханты-Мансийске пытали электрошокером "Свидетелей Иеговы".

У меня нет никаких оснований сомневаться в словах этих людей, которым религия запрещает ложь. Людей, совершенно мирных, никакого преступления не совершивших. Т.е пытали их просто так - исключительно ради собственного удовольствия видеть корчащегося от боли человека. (Впрочем, замечу: никакой, даже самый страшный преступник, не должен подвергаться пыткам, избиениям, изнасилованиям, концлагерному содержанию. Он должен сидеть в тюрьме - как Брейвик, пока с такими не будут поступать, как с Брейвиком, не будет приличным государство).

И вторая новость - о сожжении верблюдов в Иркутской области. Некими т.н. "шаманами". Ради "укрепления России", как они сами это обозначили.

Кстати, абсолютно никакого отношения к буддизму эти люди, естественно не имеют. С бурятским народом я их тоже совершенно не собираюсь ассоциировать - это не те буряты, которые у меня во френдах, и не те, которые - братья и сестры по Дхарме. И вряд ли убийцы верблюдов представляют хоть сколько-то национальную традицию. "Шаман" в куртке с двуглавым орлом, поясняющий сакральность числа "5" тем, что это "наивысшая оценка знаний" - ну, это, конечно, сильно. И очень национально.

Нет, эти лже-тэнгриане - нечто иное. И вполне понятно: да, для укрепления государства, чьи представители пытают совершенно мирных людей (делая это, между прочим, даже вопреки "сигналу" Путина), действительно могут принести в жертву пять совершенно невинных и полезных созданий.

Скажу то, что говорил всегда: сейчас с высоких трибун и из телевизора льются потоком слова о возвращении к каким-то там "традиционным ценностям". Причем список "ценностей" говорящие предпочитают не расшифровывать, хранят на сей счет неблагородное молчание (или попугайски твердят какие-то речекряки ни о чем). Правильно.

Потому что "традиционные ценности" всегда сводятся только к одному: к праву одних безнаказанно мучить и убивать других. Никаких иных "традиционных ценностей" не было и нет - ни на родине этого выражения, ни в России. Это всегда означает запреты, избиение детей, армейское рабство, пытки, избиения и изнасилования в тюрьмах, сломанные жизни и потерянное здоровье, фанатизм, мракобесие и попрание здравого смысла. Ну вот, как видим, садизм в применении не только к людям, но и к животным. Это - исчерпывающий список "традиционных ценностей".

Правда, все это не поможет. К демонам тоталитарной государственности можно взывать, можно их пытаться подпитывать кровью и страданиями живых существ. Но у демонов государственности будущего все равно нет.

Вот и бурятские шаманы из непосредственно Бурятии их осуждают. И говорят, что такой "обряд" действительно кое-что может принести - бедствия, например.

Егор Седов, Фейсбук