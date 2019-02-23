«Юность» заберет у «Динамо» место в КХЛ? 23.02.2019, 16:52

Давняя мечта Захарова может сбыться.

Сезон-2018/19 стал для минского «Динамо» одним из самых неудачных в истории выступления в КХЛ. Команда заняла второе место с конца в таблице всей лиги, пишет «Трибуна».

«Динамо» останется без высоких зарплат?

Не устроили динамовские результаты и Александра Лукашенко. Он пригрозил резким снижением зарплаты хоккеистов: «Мы миллионы долларов растратили, и где они сейчас? «Беларуськалий» прекратил их финансировать и правильно сделал – будут банкротами. За что платить? Выиграли – все рассчитываем, отдаем. Проиграли – 500 долларов».

Проблемы с финансированием могут возникнуть уже в следующем сезоне. Два года подряд не попадая в плей-офф, «Динамо» не выполнило поставленные задачи. Поэтому в соответствии с президентским указом от 15.04.2013 №191 «Об оказании поддержки организациям физической культуры и спорта», клуб может лишиться права самостоятельно устанавливать условия оплаты труда работников, которые выплачиваются из средств, полученных от государства. Здесь становится понятен намек Лукашенко в словах о 500 долларах.

Отметим, что «Динамо» в своей истории должно было минимум один раз лишиться государственной поддержки. В 2014-м клуб не выполнил условия все того же указа №191, в соответствии с которым 25 процентов спонсорских денег необходимо отправлять на развитие инфраструктуры и детско-юношеского спорта. У «зубров» этот показатель равнялся 13,1 процентам. Однако до радикальных перемен в финансировании дело не дошло. Летом 2017-го Лукашенко подтвердил, что государство по-прежнему является главным источником денег для «Динамо»: «Насколько я понимаю, что спонсоры динамовского клуба и команды (из частников, которые готовы из своего кармана платить деньги) — это мизер. В основном это государственные деньги». За год до этих слов президент уже говорил про деньги, вкладываемые в команду. «Но мы сделаем выводы. Они то и получат в этом году. Пусть сами ищут деньги на свое финансирование», – заявил Лукашенко.

На этом проблемы «зубров» не заканчиваются. По информации Tribuna.com, «Динамо» еще стоит защитить свое место в КХЛ. Как сообщил сайт хоккейной федерации, минчан ожидает серия до двух побед в матчах против сборной клубов экстралиги на базе «Юности». Также отмечается, что итог поединков «будет иметь высокое значение». На эту фразу на сайте прикрепили ссылку на слова Лукашенко о зарплате в 500 долларов.

Когда матчи?

Первый поединок проведут уже 26 февраля на «Минск-Арене», второй 28-го в Чижовке и третий, если понадобится, снова в Веснянке. Интересно, но в первые два дня серии у «Юности» были запланированы матчи регулярного чемпионата экстралиги. 26-го у команды Михаила Захарова должна состояться гостевая встреча против сборной Беларуси U-20, а 28-го минчане по календарю отправляются в Молодечно. Позже стало известно, что эти игры перенесли на другие дни.

Что говорят?

Любопытно, но эта информация удивила самих работников федерации. К примеру, спортивный директор ФХБ Владимир Бережков так прокомментировал новость. «Всякое бывало в нашем хоккее, многому перестал удивляться, но вот такой диковины еще не видывали! Самое главное, что шансы, на мой взгляд, не равны. В данный момент они явно в пользу Захарова...» – написал функционер.

Позже генеральный директор «Динамо» Дмитрий Басков пролил свет на серию, опровергнув информацию о борьбе за КХЛ и назвав ее просто праздником хоккея. «Решили сделать интересный, даже где-то интригующий, праздник хоккея для наших поклонников в виде серии между «Динамо» и сборной клубов Экстралиги под руководством Михаила Захарова. И неправильно утверждать, что это будут игры между «Динамо» и «Юностью». В сборной клубов будут представлены те игроки, которых захочет пригласить Захаров», – сказал Басков.

После субботнего матча экстралиги Захаров отшутился на прямой вопрос, будет ли играть «Юность» в КХЛ. «Первый раз слышу. Нет такого. Это кто такое сказал? У нас такое иногда печатают…. Сейчас переговорю кое с кем, что в НХЛ будем играть», – смеялся Захаров.

Действительно, шансы не равны?

Последние матчи регулярного сезона «Динамо» доигрывало в три пятерки. Причина банальна – травмы. На заключительный поединок «зубры» не досчитались еще и Сергея Костицына. Плюс ранее команду покинул основной вратарь Энрот.

Второй проблемой динамовцев является отсутствие мотивации у легионеров. Для примера возьмем Кубок Надежды, в котором когда-то играло и «Динамо». Тогда варяги недоумевали, зачем проводят этот турнир и кому он собственно нужен. Статус матчей против «Юности» объяснить еще сложнее. У всех динамовских легионеров 30 апреля заканчиваются контракты и по большому счету их уже мало волнуют разборки внутри белорусского хоккея.

«Юность» наоборот сейчас находится в отличной форме. Минчане проиграли всего лишь в одном матче из 15 последних. Да и то это случилось в овертайме гостевого поединка с «Неманом». В таблице команда Захарова уверенно идет на первом месте с отрывом в 15 баллов.

Шанс для мечты Захарова?

Ни для кого не является секретом, что рулевой «Юности» давно хочет попробовать свои силы в КХЛ. Желание это у Захарова имеется уже более десяти лет. Все началось в 2007 году, когда обсуждалась идея заявить сборную белорусских клубов в сильнейший российский дивизион. Однако на финальном этапе задумка неожиданно заглохла.

С появлением КХЛ в следующем году идею вновь начали развивать. Решили заявить один клуб от Беларуси. Весной 2008-го начали выбор названия команды. Болельщики склонялись к названию «Партизан», однако решением тогдашнего главы ФХБ Владимира Наумова клубу дали имя «Динамо». Параллельно минчане покинули чемпионат Беларуси.

В то же время Захаров попытался увеличить белорусское присутствие в лиге за счет заявки «Юности». Но у руководства КХЛ были другие планы – место отдали «Химику» из Воскресенска. Михаил Михайлович свою идею не оставил и продолжал борьбу. За это желание Захарову доставалось и от Наумова: «Когда у хоккеистов наступает период отпусков, у них накапливается много энергии, и ее надо куда-то девать – так и рождаются различные инициативы... Я думаю, что это – «выпуск пара» и хороший пиар белорусского хоккея».

В 2012 году Захаров попробовал оказаться в КХЛ через лигу поскромнее – ВХЛ. Команду без проблем приняли в ряды участников турнира. Вот только добиться приемлемого результата «Юности» не удалось – команда даже не пробилась в плей-офф.

Но даже такое разочарование не лишило тренера мечты. «Нам не нужна одна команда в КХЛ. Для Беларуси у нас хороший бюджет. Да, с Россией не сравнить, но для наших широт очень хороший. Думаю, время, когда чиновники поймут это, уже близко. Белорусский чемпионат должен быть молодым, задиристым, наподобие американской лиги. Может и Бобруйск попасть в КХЛ, поэтому даже третья команда вполне реальна», – уверен Захаров.

Как думаете, мечта сбудется?