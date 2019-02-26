В Минске прошла акция «Свабоду палітвязням!» 4 26.02.2019, 18:53

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ФОто: tut.by

Десяток активистов выразили поддержку политзаключенным, сайту Charter97.org и лидерам профсоюза РЭП.

На Октябрьской площади прошла акция солидарности «Свабоду палітвязням!». Участие в ней приняли около 10 активистов. Один из ее организаторов — Павел Северинец — был задержан до начала мероприятия. Об этом сообщила bchd.info жена политика Ольга.

Как сообщил в Facebook Вячеслав Косинеров, также были задержаны активисты Дмитрий Полиенко и Анастасия Гусева.

Активисты встали вдоль проспекта с растяжкой «Свабоду палітвязням!», портретами лидеров профсоюза РЭП — Игоря Комлика и Геннадия Федынича, активистов Михаила Жемчужного, Вячеслава Барановича.

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Режиссер и активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь» Ольга Николайчик перечислила имена всех белорусских политзаключенных. После каждого из них собравшиеся громко скандировали «Свободу!»

Активист «Европейской Беларуси» Максим Винярский заявил, что участники акции также выражают свою поддержку независимым СМИ, передает коореспондент Charter97.org.

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

- Мы вышли на эту площадь в знак солидарности не только с политзаключенными, но и с независимыми журналистами, которые борются за свободу распространения информации. Мы выражаем свою поддержку сайту «Хартия'97» и журналистам «Белсата», и tut.by, которые сейчас попадают под репрессии», - заявил Максим Винярский.

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Анархист Николай Дедок стоял на акции с портретом Святослава Барановича.

— Для меня политзаключенный - любой человек, сидящий за свои политические убеждения, даже если я их и не поддерживаю. Святослав Баранович, безусловно, политзаключенный. Он попал за решетку не за то, что что-то украл, а за то, что защищал от бандитов в штатском (активист имеет в виду милиционеров в штатском. - Прим.) моих соратников-анархистов. Поэтому я решил выйти и поддержать его, - цитирует активиста tut.by.

Акция завершилась в 18.20.