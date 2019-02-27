Задержали активиста «Европейской Беларуси» 27.02.2019, 14:18

ЛЕОНИД КУЛАКОВ

Леонид Кулаков вчера ринимал участие в акции «Свободу политзаключенным».

С утра 27 февраля силовики следили за минской квартирой активиста гражданской кампании «Европейская Беларусь» Леонида Кулакова. Ему отключили свет и потребовали впустить силовиков в квартиру. Через несколько часов Кулаков вынужден был согласиться, передает «Радыё Свабода».

«Его задержали и везут в милицейское отделение», - сообщила активистка и соратница Кулакова Мая Наумова.

«Везут, задержали за то, что вчера не там гулял», - сказал журналистам сам Кулаков и связь с ним оборвалась.

26 февраля в 18 часов на Октябрьскую площадь в Минске вышли 10 человек в поддержку белорусских политзаключенных. Акция длилась около 25 минут.

Один из лидеров оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец 21 февраля призвал выйти на Октябрьскую площадь с портретами политзаключенныхх. Причиной акции стал перевод политзаключенного Святослава Барановича из колонии в тюрьму.

Как говорил Северинец, форум «Свободу политзаключенным» решил проводить такие акции до июня под лозунгом «Хотите проводить Европейские игры - выпускайте политзаключенных!».

Перед началом акции на выходе из дома задержали ее инициатора Павла Северинца, а также бывшего политзаключенного Дмитрия Полиенко и активистку Анастасию Гусеву. Во время акции ее участников милиционеры не задерживали и не предупреждали об ответственности, но после акции задержали активистов «Европейской Беларуси» Ольгу Hиколайчик и Артема Черняка.