Топ-5 малолитражек для экономных автовладельцев 2 27.02.2019, 20:56

1,514

Пятерку авто по показателям экономичности определили эксперты немецкого клуба ADAC.

На пятом месте - Toyota Aygo. Цена этого автомобиля в Германии стартует с отметки в 9990 евро. Расход топлива - 4,1 л на 100 км. Фиксированные расходы - 87 евро. Расходы на ремонт - 35 евро. Эксплуатационные расходы - 95 евро. Потеря стоимости - 143 евро. Общая стоимость владения в месяц, по подсчетам немецких специалистов - 360 евро или 28,8 цента на километр, передает interfax.by.

На четвертой позиции - Volkswagen Eco Up. Стоимость - от 13 250 евро. Расход топлива - 3,7 л на 100 км. Фиксированные расходы - 75 евро. Расходы на ремонт - 50 евро. Эксплуатационные расходы - 71 евро. Потеря стоимости - 162 евро. Общая стоимость владения в месяц - 358 евро (28,6 цента/км).

Третье место занимает Skoda Citigo 1.0 Green tec Cool Edition. Цена в немецких автосалонах - от 10 170 евро. Расход топлива - 5,1 л на 100 км. Фиксированные расходы - 78 евро. Расходы на ремонт - 42 евро. Эксплуатационные расходы - 113 евро. Потеря стоимости - 122 евро. Общая стоимость владения в месяц - 355 евро (28,4 цента/км).

"Серебро" по экономичности получил Peugeot 108 1.0 VTi 72 Access. Цена модели - от 10 540 евро. Расход топлива - 4,1 л на 100 км. Фиксированные расходы - 81 евро. Расходы на ремонт - 44 евро. Эксплуатационные расходы - 95 евро. Потеря стоимости - 134 евро. Общая стоимость владения в месяц - 354 евро (28,3 цента/км).

Лидером рейтинга стал Citroën C1 VTi 72 Start. Цена - от 9 340 евро. Расход топлива - 4,1 л на 100 км. Фиксированные расходы - 76 евро. Расходы на ремонт - 43 евро. Эксплуатационные расходы - 95 евро. Потеря стоимости - 117 евро. Общая стоимость владения в месяц - 331 евро (26,5 цента/км).