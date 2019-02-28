Участников акции «Свободу политзаключенным» второй день держат без суда в изоляторе 1 28.02.2019, 14:38

Фото: «Радыё Свабода»

Задерживать активистов начали еще 26 февраля.

Утром 28 февраля дежурный Минского изолятора временного содержания на улице Окрестина сообщил «Радыё Свабода», что все задержанные в связи с акцией «Свободы политзаключенным», которая прошла 26 февраля на Октябрьской площади, до сих пор находятся в их учреждении.

«Да, они у нас. Пока насчет них команды не было», - сказал милиционер и подтвердил, что речь про одного из лидеров оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павла Северинца, активистку и режиссера Ольгу Николайчик, активиста гражданской кампании «Европейская Беларусь» Артема Черняка, которых задержали во вторник 26 февраля, а также про активистка «Европейской Беларуси» Леонида Кулакова, задержанного 27-го.

27 февраля активисты, правозащитники и журналисты весь день прождали процессов над задержанными во Фрунзенском, Центральном и Первомайском районных судах Минска, но никого из задержанных туда так и не привезли. Получить комментарий в пресс-службе минской милиции пока не удалось, там не поднимают трубку.

Напомним, 26 февраля в 18 часов на Октябрьскую площадь в Минске вышли 10 человек в поддержку белорусских политзаключенных. Акция длилась около 25 минут.

Перед началом акции на выходе из дома задержали ее инициатора Павла Северинца, а также бывшего политзаключенного Дмитрия Полиенко и активистку Анастасию Гусеву. Во время акции ее участников милиционеры не задерживали и не предупреждали об ответственности, но после акции задержали Ольгу Hиколайчик и Артема Черняка. На следующий день был задержан Леонид Кулаков.