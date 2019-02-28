Белорусский ПЕН-центр заступился за Павла Северинца 28.02.2019, 16:21

Павел Северинец

Писатели требует прекратить преследование политика.

Заявление Белорусского ПЕН-центра опубликовал правозащитный центр «Весна»:

- 26 февраля на выходе из дома был задержан один из лидеров оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец.

Павла Северинца задержали за призыв к участию в акции на Октябрьской площади в поддержку белорусских политзаключенных.

Он вместе с другими участниками акции в защиту политзаключенных был доставлен в Изолятор временного содержания, где находился более 72 часов без суда, что противоречит белорусскому законодательству.

Более 20 лет на писателя и общественного деятеля Павла Северинца оказывается давление, которое проявляется: в лишениях свободы, наложении штрафов, конфискации рукописей и вмешательстве в частную жизнь.

Павел Северинец - писатель, общественный деятель, лауреат литературных премий Белорусского ПЕН-центра: имени А. Адамовича и премии имени Франтишка Алехновича, премии «За свободу мысли» имени Василя Быкова 2008 года, в 2018 году с романом «Беларусалим» (2017) вошел в шорт-лист Премии Ежи Гедройца.

Павел Северинец - участник и организатор массовых уличных выступлений и акций протеста и солидарности в 1997-2018 гг.

За 21 год общественно-политической деятельности более 120 раз задерживался милицией и КГБ, получил около 15 тысяч долларов штрафов. В целом провел под административным арестом на "сутках" более года, в заключении по "криминальных" политических делах (за организацию мирных протестов) - 4,5 года. Неоднократно был признан международными и белорусскими правозащитниками политзаключенным и узником совести.

2 апреля 1998 года был арестован во время оппозиционной манифестации в Минске и за «срыв концерта, посвященного объединению России и Беларуси», помещен в следственный изолятор на ул. Володарского. Через два месяца под давлением белорусской и международной общественности освобожден и отправлен под подписку о невыезде в Витебск. Уголовное дело было закрыто в ноябре 1998 г. без каких объяснений и извинений.

В 2005 году обвинен в организации акций протеста против "третьего срока Лукашенко", которые произошли в Минске после «референдума-2004" 18 и 19 октября. Осужден к трем годам ограничения свободы (так называемой «химии»), с учетом амнистии срок сокращен до двух лет. Отбывал наказание на лесозаготовках в деревне Малое Ситно на Севере Беларуси (Полоцкий район), где написал книгу "Письма из леса".

В декабре 2010 года во время массовой акции против фальсификации выборов арестован, пять месяцев провел в тюрьме КГБ, а затем два года и два месяца - в спецкомендатуре в деревне Куплин Пружанского района, где написал книгу "Белорусская глубинка". Освобожден в октябре 2013 года.

В период с 30 июня по 10 июля 2018-го года Северинец Павел Константинович писатель, член Союза белорусских писателей и Белорусского ПЕН-центра, отбывал 10 суток административного ареста за защиту места массовых расстрелов - Куропаты в Центре изоляции правонарушителей ГУВД Мингорисполкома (далее - ЦИП) , в камере №9

5 июля во время проверки у Павла Северинца забрали 11 страниц рукописи романа "Беларусалим. Сердце света", который он писал в камере. Рукопись забрали, несмотря на протесты автора. Соответствующие заявления были отправлены в Генпрокуратуру, Департамент исполнения наказания, СБП, СМИ.

10 августа 2018 года, во время очередного ареста за защиту Куропат, сотрудники ЦИП рукопись вернули.

Многолетние преследование и аресты Павла Северинца нарушают право на высказывание, подрывают здоровье творца и мешают творческой деятельности.

В связи с этим мы призываем власти Беларуси прекратить преследование Павла Северинца.