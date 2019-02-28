«Сегодня главные ценности школы – Лукашенко, его сын, лыжи, но не человек» 28.02.2019, 17:24

Фото: Наталья Федосенко / ТАСС

В Беларуси статус учителя и престиж педагогической деятельности «валяются в грязи».

Одной из причин трагедии, произошедшей несколько недель назад в Столбцах, является авторитарно-императивная школа как атрибут тоталитарного государства, пишет один из бывших профессоров лингвистического университета для «Салiдарнасцi».

Сегодняшняя белорусская школа у многих не вызывает особого доверия. Во все времена (даже в период брежневского застоя) во всех странах ведущими функциями школы оставались образовательная и развивающая. То есть «сеять разумное, доброе, вечное» в сознании подрастающего поколения в целях его оптимального развития.

В нынешней белорусской школе эти функции отошли на второй (если не на третий) план. Доминирующей является идеологическая функция, суть которой формировать убеждения школьников в том, что они живут в лучшей стране мира, в которой усилиями власти (прежде всего) и народа созданы все необходимые условия для полноценной жизнедеятельности каждого индивида. Вспомните хотя бы телевизионную социальную рекламу: «Беларусь – страна для жизни…».

В реальной же жизни, в семье, в общении с родителями, друзьями, сверстниками дети довольно часто убеждаются в ином, прямо противоположном тому, о чем им вещают в школе и по БТ. Естественно, это способствует повышению уровня тревожности, вызывает у них стрессовые состояния, с которыми молодому организму и неокрепшему сознанию бывает очень трудно справиться…

Довольно часто в повседневной жизни дети сталкиваются с тем, что их мнение никак и никем не учитывается, игнорируется в тех или иных жизненных ситуациях. В сегодняшней белорусской школе ученик, его родители, да и учителя не имеют никаких прав, а только обязанности. Права же имеет государство в лице администрации школ: «что решило руководство школы (конечно же, строго выполняя указания сверху), так и должно быть; здесь неуместны какие-либо дискуссии».

В 90-е годы прошлого века и начале двухтысячных в белорусскую систему образования на смену коммунистическим ценностям пришли общечеловеческие. Среди них — человек (базовая ценность), природа, мир, отечество, знания, культура, технологии, труд, семья.

Но в последние десятилетия белорусская школа практически отказалась от этих ценностей, хоть они и декларируются. Прежде всего утрачена основополагающая ценность – ЧЕЛОВЕК. Куда бы вы ни пришли – в школу, поликлинику, магазин, ЖЭК, обращаетесь ли в правоохранительные органы, пересекаете ли госграницу — белорусские реалии демонстрируют нулевую ценность конкретного человека для государства.

Главными ценностями сегодня являются: Лукашенко, его младший сын, хоккей, лыжи, европейские спортивные игры, атомная электростанция, «чарка и шкварка», «союзное государство», власть, белорусское телевидение, БРСМ и т.д.

Общеобразовательная школа в Беларуси целенаправленно формирует в молодых людях такие качества личности, как конформизм, соглашательство, угодничество, умение «прогибаться» перед вышестоящим начальством, лесть, зависть, терпимость ко всему и бездействие (это, якобы, называется «толерантностью»), «стукачество», лояльность.

Тут никому не нужны такие качества личности, являющиеся приоритетными в любой цивилизованной стране, как человеческое достоинство, критическое мышление, субъектность человека, самостоятельность, индивидуальность, рефлексивность, нравственная культура. Это касается как учащихся, так и учителей.

И еще об одной причине. В Беларуси статус учителя и престиж педагогической деятельности «валяются в грязи». Падение престижа во многом является результатом многолетней необдуманной деятельности госорганов. Что мы имеем сегодня? В учителя, как правило, идут наиболее слабые выпускники школ, причем, не «по зову сердца», а из-за того, что куда-то надо поступать, чтобы получить «высшее образование» и заветные корочки.

Принятые государством запретительные меры, ужесточение пропускного режима в школах, к сожалению, не обеспечивают должной безопасности учащихся и учителей в школах. И тем более конструктивно не препятствуют рецидиву столбцовской трагедии.