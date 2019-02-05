Активистка из Дубровно подала в суд на Следственный комитет 5 5.02.2019, 12:15

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Наталья Стрельченко

Фото: «Радыё Свабода»

Наталья Стрельченко намерена наказать милиционеров за свое безосновательное задержание.

Наталья Стрельченко, активистка из Дубровно, недовольная результатами проверки Следственного комитета в отношении милиционеров, которые помешали ей попасть в Минск на День Воли, передает «Радыё Свабода».

Жалобу на действия Дубровенского отделения Следственного комитета она подала в районный суд. Наталья Стрельченко требует, чтобы суд обязал следователей провести более основательную проверку инцидента, произошедшего 25 марта 2018 года.

Наталья считает, что ее не только безосновательно задержали по несуществующей причине и удерживали в отделении более 3 часов, но и оскорбили: во время личного обыска милиционеры приказали ей раздеться и снимали этот процесс на видео.

Самой же Натальи Стрельченко снимать события в милиции было запрещено, так как «это режимный объект». Ее протест против этого был квалифицирован как «неповиновение сотрудникам милиции» и на нее был наложен штраф в размере 8 базовых величин - в день суда 30 марта 2018 года эта сумма составляла 196 рублей.

Других нарушений сотрудники милиции не зафиксировали, причину задержания - якобы заявление от районного чиновника за клевету - больше не упоминали. В том, что женщине, которая одна воспитывает двоих малолетних детей, после задержания и допроса на ночь поместили в ИВС, начальник местной милиции нарушений не увидел. Не нашли никаких нарушений и сотрудники СК, которые проводили проверку по заявлениям Натальи Стрельченко.

Если Дубровенский районный суд не поддержит ее позицию и не обяжет следователей провести более основательную проверку, активистка хочет обратиться за защитой в Комитет ООН по правам человека.