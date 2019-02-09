Михаил Пастухов: Конституция 1994 года была единственной легитимной конституцией нашей страны 2 9.02.2019, 20:34

Поправки, которые вносились на «референдумах», — это шелуха, от которой надо очистить нашу Конституцию.

Около 50 депутатов Верховного совета 12-го и 13-го созывов собрались на первую за десятилетия встречу в преддверии 25-й годовщины принятия Конституции Беларуси 1994 года. Депутаты первых созывов парламента, который перестал существовать после политического конфликта с Лукашенко в 1996 году, называют те события не иначе как конституционным переворотом и по сей день считают себя последними представителями легитимной власти в стране.

Экс-судья Конституционного суда Михаил Пастухов, который в 1996 году единственный из 12 судей написал особое мнение, не согласившись с тем, что КС прекратил дело по импичменту, поблагодарил депутатов, которые в 1994 году выбрали его на судейскую должность.

— Хочу доложить вам, что я не предал конституцию, на которой присягал, — сказал Пастухов под аплодисменты собравшихся. — Я до сих пор считаю, что эта конституция со всеми недостатками, которые вы назвали, была единственной легитимной конституцией нашей страны. Все остальные поправки, которые вносились на «референдумах», — это просто шелуха, от которой надо очистить нашу Конституцию, - цитирует Пастухова tut.by.

Пастухов заявил, что однажды в стране должен появиться Верховный совет 14-го созыва, который продолжит «эстафету парламентаризма».