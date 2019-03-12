Блогер NEXTA: Крупный начальник могилевской милиции скрылся из страны

Блогер NEXTA: Крупный начальник могилевской милиции скрылся из страны11
- 12.03.2019, 13:14
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На сегодняшний день предполагается, что Максимов через Литву вылетел либо в США, либо в Израиль.
В телеграм-канале известного белорусского блогера NEXTA появилась информация о том, что около недели назад высокопоставленный милицейский начальник, по-видимому, сбежал из страны, пишет mogilev.online.
По словам блогера, глава медслужбы Департамента финансов и тыла УВД Могилевского облисполкома Сергей Максимов не вышел на работу. А в его кабинете нашли рапорт об увольнении, удостоверение и ключи от кабинета.
На сегодняшний день предполагается, что Максимов через Литву вылетел либо в США, либо в Израиль. С официального сайта организации уже удалена информация о нем, однако она есть в кэше поисковиков. Исполняющим обязанности на его должности сейчас значится Олег Котляренко.
До своего назначения на пост руководителя медслужбы могилевской милиции Максимов заведовал такой же службой КГБ до ее упразднения.
По словам блогера, Сергей Максимов дружил с «депутатом нацсобрания» Александром Старовойтовым и был женат на дочери крупного могилевского застройщика. Помимо этого, экс-начальник медслужбы сам является «депутатом» Могилевского горсовета 28 созыва по Орловскому избирательному округу № 11 (информация об этом есть на сайте и сейчас).