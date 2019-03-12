Блогер NEXTA: Крупный начальник могилевской милиции скрылся из страны 11 12.03.2019, 13:14

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Сергей Максимов

Источник: NEXTA

На сегодняшний день предполагается, что Максимов через Литву вылетел либо в США, либо в Израиль.

В телеграм-канале известного белорусского блогера NEXTA появилась информация о том, что около недели назад высокопоставленный милицейский начальник, по-видимому, сбежал из страны, пишет mogilev.online.

По словам блогера, глава медслужбы Департамента финансов и тыла УВД Могилевского облисполкома Сергей Максимов не вышел на работу. А в его кабинете нашли рапорт об увольнении, удостоверение и ключи от кабинета.

На сегодняшний день предполагается, что Максимов через Литву вылетел либо в США, либо в Израиль. С официального сайта организации уже удалена информация о нем, однако она есть в кэше поисковиков. Исполняющим обязанности на его должности сейчас значится Олег Котляренко.

Источник: NEXTA

До своего назначения на пост руководителя медслужбы могилевской милиции Максимов заведовал такой же службой КГБ до ее упразднения.

По словам блогера, Сергей Максимов дружил с «депутатом нацсобрания» Александром Старовойтовым и был женат на дочери крупного могилевского застройщика. Помимо этого, экс-начальник медслужбы сам является «депутатом» Могилевского горсовета 28 созыва по Орловскому избирательному округу № 11 (информация об этом есть на сайте и сейчас).