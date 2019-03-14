Сенат США проголосовал за прекращение помощи Саудовской Аравии в Йемене 14.03.2019, 8:20

Фото: Jon Gambrell / AP

За документ проголосовали 54 сенатора, против — 46.

Сенат США большинством голосов утвердил резолюцию, которая запрещает Штатам принимать участие в военном конфликте в Йемене и оказывать в нем поддержку Саудовской Аравии, если подобные меры не разрешит конгресс, передает Reuters (перевод – РБК).

За документ проголосовали 54 сенатора, против — 46. Сторонники резолюции считают, что вмешательство США в конфликт в Йемене противоречит конституции, поскольку такие решения не входят в полномочия президента. О том, что Вашингтон предоставляет саудитам помощь в разведке и поставках президент Барак Обама сообщил в марте 2015 года.

Для того, чтобы документ вступил в силу, его должны принять в палате представителей и утвердить в Белом доме. Еще до голосования в администрации президента США заявили, что Дональду Трампу рекомендуется наложить на резолюцию вето.

Как отмечает агентство Associated Press, это первый раз, когда американские законодатели сослались на Резолюцию о военных полномочиях для того, чтобы остановить участие в зарубежном военном конфликте.

С требованием приостановить помощь Саудовской Аравии в Йемене сенаторы выступили в ноябре 2018 года, на фоне убийства колумниста The Washington Post Джамаля Хашкаджи в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. В частности, они предложили приостановить поставки оружия королевству, запретить военным заправлять саудовские самолеты, участвующие в операции, ввести санкции против лиц, поддерживающих хуситов в Йемене и составить доклад о ситуации с правами человека в Саудовской Аравии.

Гражданская война в Йемене продолжается с 2015 года — правительственным войскам, поддерживаемым Саудовской Аравией, противостоят постанцы-хуситы, на стороне которых выступает Иран. Жертвами конфликта стали более 10 тыс. человек.