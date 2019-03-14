«Если власти хотят поставить на уши всю страну, то Нацбанк на правильном пути» 4 14.03.2019, 15:34

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Анатолий Шумченко

Фото: onliner.by

К чему могут привести новые ограничения для ИП.

В Беларуси для юридических лиц ввели изменения в расчетах с юрлицами-нерезидентами — с 1 марта для них уменьшена возможность использовать наличную валюту. Если сказать простым языком, если юрлицо из Беларуси будет проводить расчеты с юрлицом из другой страны, то в таком случае можно прибегать только к безналу.

Это же требование касается и белорусских индивидуальных предпринимателей. К примеру, если они будут закупать товар в России у юрлица, то придется пользоваться безналом.

Нацбанк ссылается на то, что это поможет в избавлении от «теневой экономики». Предприниматели бьют тревогу, ведь это напрямую затрагивает их работу и ставит под угрозу выживания малый-средний бизнес в Беларуси.

Сайт Сharter97.org попросил лидера РОО «Перспектива» Анатолия Шумченко прокомментировать сложившуюся ситуацию.

- Вчера представитель Нацбанка в устной форме заявил нам, что они запрещают предпринимателям производить наличные расчеты за рубежом. Когда мы услышали этот ответ, то сегодня начали поднимать проблему. Предпринимателей абсолютно не устраивает такое положение вещей.

Cегодня, по нашей информации, проходит совещание между МНС и Нацбанком, где будет оговариваться наша проблема.

Если Нацбанк не признает свою ошибку по отношению ИП, то они поставят на уши всю страну. Предпринематели не могут работать по безналичному расчету. Специфика работы такова, что они сегодня работают за наличный расчет. Особенно это касается регионов.

Первое, уже сейчас многие предприниматели мне говорят, что они просто не смогут платить деньги за ввоз товара в страну. Если предприниматели не будут платить НДС, то бюджет потеряет очень много налогов.

Второе, если будут использоваться «драконовские санкции», которые обещаются за расчет наличными средствами, то это просто взорвет ситуацию.

Непонятно, с кем советовался Нацбанк. Сейчас постоянно говорится о том, что перед принятием закона нужно советоваться с предпринимателями. Нас никто не спросил.

Cкажу больше, никто не может дать внятного ответа, как нам работать. У Нацбанка своя позиция, налоговые на местах успокаивают ИП, мол, ничего не случилось. Нам это понятно, ведь налоговые боятся потерять деньги. Если есть какая-то угроза - бизнес перестает платить налоги.

К тому же, министерство по налогом и сборам заявило, что оно «не имеет право комментировать действия Нацбанка». Но на местах налоговая пытается урегулировать ситуацию и говорит, что все нормально.

Мы просто предупреждаем, к чему это может привести. Если они хотят поставить на уши всю страну и получить протесты - тогда Нацбанк на правильном пути. Эту ошибку нужно исправить, иначе она дорого обойдется нашим властям. Многие предприниматели уже заявили, что не будут платить налоги. И это не потому, что они хотят кому-то сделать хуже, а просто не могут работать.

- Совсем недавно Лукашенко заявил об уникально свободе, которая есть у белорусских ИП. Как бы вы прокомментировали эти слова?

- Лучший комментарий - это положение бизнеса в нашей стране и его состояние. Можно много говорить, что у нас свобода, можно много говорить, что у нас «супердемократические законы», но при таких составляющих бизнес должен развиваться. Видны точки роста, видна динамика развития. Вот в Польше видно, что бизнес развивается, заезжаешь в страну - и сразу видишь бизнес в каждом дворе. Всем все очевидно, а хотелось бы от словов перейти к делу.