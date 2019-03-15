Белорусы в День Конституции: Нужно упразднить «президента»! 14 15.03.2019, 10:22

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Гомельские активисты – о Конституции 1994 года и ее изменениях.

Сегодня, 15 марта, праздник белорусской Конституции. Редакция сайта «Гомельская Весна» поговорила с общественными и политическими активистам Гомельского региона.

Андрей Паук, блогер: Я бы сначала хотел бы убедиться есть ли она и кем подписана? Кто взял на себя гарантию ее реализации? У нас должны быть эталоны герба, флага, гимна, Конституции. Где с ними ознакомиться? Мои запросы в органы власти говорят о том, что посмотреть эталоны нигде нельзя ...

Виктор Рубцов, общественный активист: Нужно упразднить президентство!

Мария Тарасенко, гражданская активистка: Для начала нужно выполнять Конституцию, особенно это касается властей и представителей органов правопорядка.

Андрей Стрижак, независимый профсоюз РЭП: Закрепить принцип реального разделения властей. Законодательная, исполнительная и судебная власти должны уравновешивать друг друга, а не подчиняться Лукашенко, как это есть сейчас. Ну и конечно же вернуть ограничение в два президентских срока.

Татьяна Романова, сестра погибшего спасателя: Необходимо сменить власть! При нынешней Конституция не работает ...

Борис Аникеев, общественный активист, защитник Куропат: Мое мнение - нужно расширять гарантии прав граждан, для этого нужно изменить весь раздел «Личность, Общество, Государство».

Леонид Судаленко, правозащитник: С каждым годом в Беларуси появляется все больше и больше признанных Комитетом по правам человека ООН жертв нарушений со стороны государства гражданских и политических прав. О чем это говорит? В стране не обеспечиваются основные права и свободы граждан, меня как правозащитника это очень волнует.

Алена Германович, журналист БелаПАН: Отменить институт президентства, а потом принять меры, чтобы сохранить Конституцию, чтобы больше никто ее не смог изменить под свои интересы.

Василий Поляков, политик: В Конституции заложены нормы, которые противоречат принципу разделения властей, очевиден перекос в пользу исполнительной власти, нет гарантий независимости суда. Это и нужно изменить, чтобы Конституция соответствовала демократическим стандартам.

Владимир Кацора, политик: «Каша» не в Конституции, а в головах. Еще в середине 19 века немецкий философ и политик Фердинанд Лассаль говорил: «Настоящая Конституция заключается в существующих в стране реальных, фактических соотношениях сил».