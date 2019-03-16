Россия потребовала «более уважительного» отношения к послу в Беларуси 37 16.03.2019, 11:12

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Михаил Бабич

В Москве отреагировали на слова представителя МИД Беларуси о Михаиле Бабиче.

Там ожидают более уважительного отношения пресс-секретаря МИД Беларуси Анатолия Глаза к российскому послу в Минске Михаилу Бабичу. Соответствующее заявление в пятницу, 15 марта, сделал замглавы внешнеполитического ведомства РФ Григорий Карасин, пишет «РИА Новости».

Ранее, в пятницу, Глаз прокомментировал интервью Бабича об отношениях Москвы и Минска. Он порекомендовал послу проявить уважение, «вникнуть в специфику страны пребывания» и не быть «адептом публичной дипломатии». В ответ на это Бабич заявил, что спокойно отнесся к критике в свой адрес, отметив, что российская сторона успевает читать и анализировать всю поступающую информацию, а за формами подачи «нужно понимать содержание».

В интервью российский посол говорил о недопустимости конкуренции между ЕАЭС и союзным государством, об исчезновении торговых барьеров между Москвой и Минском, о которых заявлял Александр Лукашенко, а также о готовности России помогать Беларуси защищать ее суверенитет в случае «угроз» со стороны Запада.

10 января на совещании Лукашенко назвал глупыми и «притянутыми за уши» разговоры об объединении с Россией, которое не подразумевается соглашением о создании союзного государства. Также диктатор заявил, что Россия может потерять Беларусь как союзника, если страны не договорятся по компенсации потерь в связи с налоговым маневром в нефтяной сфере.