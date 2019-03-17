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Видеофакт: В Бресте ГАИ поехала на «красный» и столкнулась с такси

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  • 17.03.2019, 13:33
  • 1,516

На место происшествия прибыла бригада скорой помощи.

ДТП произошло 16 марта 2019 года около 14.30 на проспекте Республики. На перекрестке столкнулись такси Toyota и служебная Skoda. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи, сообщает abw.by.

Один из очевидцев, по информации virtualbrest.by, прокомментировал увиденное следующим образом:

- Таксист ехал на зеленый, а ГАИ перед "красным" внезапно включила маячки и "пошла" не глядя. Ну и вот, не получилось у кого-то вовремя затормозить.

Фото: realbrest.by

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