Данные «черных ящиков» показали сходство крушений в Эфиопии и Индонезии 3 17.03.2019, 21:43

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Фото с сайта eukraina.com

Выводы подтвердили американские и эфиопские следователи.

Министр транспорта Эфиопии Дагмавит Могес заявила, что данные «черных ящиков» свидетельствуют о сходстве крушений самолетов Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии и Индонезии. Об этом сообщается на странице министерства в Facebook, передает РБК.

«Причина крушения подобна рейсу 610 Lion Air. Отчет опубликуют в течение месяца после детального анализа», — сказала она.

Министр отметила, что выводы подтвердили американские и эфиопские следователи.

Самолет авиакомпании Ethiopian Airlines разбился 10 марта через несколько минут после вылета. В результате погибли 157 человек. Они были гражданами 35 стран, а трое из них были россиянами. В октябре 2018 года в Индонезии потерпел крушение Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Lion Air. Жертвами стали 189 человек.

Ранее о схожести крушений заявлял гендиректор Ethiopian Airlines Теволде Гебремариам. По его словам, они похожи из-за того, что полет Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии длился всего шесть минут.

Обнаруженные на месте крушения бортовые самописцы отправляли в Париж по просьбе властей Эфиопии помочь с их расшифровкой. 16 и 17 марта данные «черных ящиков» передали эфиопским следователям.