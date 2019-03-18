Матеуш Моравецкий: Сельское хозяйство Польши показывает хорошие результаты в ЕС 1 18.03.2019, 11:03

Матеуш Моравецкий

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Польша в состоянии экспортировать продукты во все страны мира.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что показатели развития сельского хозяйство выглядят все лучше на фоне остальных стран-членов Европейского союза. Политика правительства направлена на улучшение состояния сельского хозяйства, - подчеркнул политик во время Всепольского дня солтыса в Ловиче, сообщает «Радио Польша».

«Польское село, сельское хозяйство даже в тяжелых условиях все лучше демонстрирует себя на общеевропейской арене. Мы в состоянии экспортировать во все страны мира. На это направлена политика «Права и справедливости»», - сказал глава правительства.

Матеуш Моравецкий поблагодарил министра сельского хозяйства и развития села Яна Кшиштофа Ардановского. «Господина министр атакуют со всех сторон, но он выполняет очень сложную роль», - сказал премьер.

Цель Всепольского дня солтыса - интеграция сельской местности и маленьких городов. В Ловиче приехали сельские головы со всей Польши. В связи с праздником в городе проводится ярмарка экологических польских продуктов.