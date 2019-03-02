«За весь этот абсурд исполнителям придется отвечать» 12 2.03.2019, 8:41

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ФОто: belsat.eu

«Тунеядцы» возмущены: их данные стали вывешивать на дверях подъездов.

Житель Витебска Сергей более 15 лет работает в Москве отделочником. Вернувшись по личным делам в Витебск, он нашел в почтовом ящике «письмо счастья» из так называемой комиссии по содействию занятости населения Октябрьского района, пишет «Витебский курьер».

- Я строитель, отделочник. Всю жизнь этим занимаюсь, хотя по образованию наладчик радиоаппаратуры. В Москве ремонтирую дома, коттеджи, офисы. Раньше получал около 80 тысяч российских рублей. Сейчас меньше.

Где я такие деньги в Витебске смогу зарабатывать? Не дадут же нормально работать! А если и дадут, то станешь на ноги — и заберут. Вы же знаете, как это бывает. Некоторые после такого на самоубийство идут. А я не самоубийца…

Жена бухгалтером раньше работала, а потом в строители переквалифицировалась. Говорит, надоело мне уже чужие деньги считать — хочу сама зарабатывать. Сначала здесь работала. А потом я ее в Москву забрал. Там уже девятый год вместе работаем, – поделился Сергей.

Согласно содержанию письма, полученного Сергеем, граждане, которые не заняты в экономике, оплачивают услуги по ценам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание. Кроме того, в послании сказано, что по вопросу включения в базу данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, необходимо обращаться в комиссию по координации работы по содействию занятости населения.

Источник: vitebskspring.org

- Это маразм! Зачем я должен куда-то идти и кому-то доказывать? Если уж вы меня туда записали, то сами доказывайте, что я тунеядец и как там — «не участвую в экономике страны», – продолжил Сергей.

Мужчина считает, что белорусы, которые работают в России, принимают такое же участие в экономике Беларуси, как и те, которые зарабатывают на родине:

- Почему я еще должен что-то платить? Посчитайте, сколько денег здесь оставляют белорусы, которые приезжают домой с российскими зарплатами. Мы же все сюда тянем! Так это, что я не участвую в экономике? Я вон ремонт в квартире несколько лет делаю. Все материалы здесь, в Беларуси, приобретаю.

Вот что думаю: если и идти на эту комиссию, то только для того, чтобы сказать им, что за весь этот абсурд рано или поздно придется отвечать именно им — как прямым исполнителям.

Сергей сообщил, что не ходил в комиссию занятости, а обратился с «письмом счастья» сразу в горисполком.

- На учёт я не собираюсь становиться, с какого перепуга? Почему я должен кому-то что-то объяснять? Это они мне должны объяснять, – возмутился мужчина.

В горисполкоме Сергей обратился напрямую к начальнику. Его обращение официально зарегистрировали в журнал.

- Мне пообещали дать ответ в течение 15 дней. Уже в понедельник будет 2 недели с момента обращения. Как раз сегодня залез в почтовый ящик – пусто. Пока тишина, – комментирует мужчина.

Как рассказал Сергей, бумага о том, что он «тунеядец», висела также и на двери его подъезда:

- Сосед рассказал, что висел список «в вашем подъезде тунеядцы» и моя фамилия там. Я своими глазами не видел, но смысл ему врать. Где такое написано? В каком декрете, уставе написано, что они имеют право вывешивать такие списки?

Позиция мужчины категоричная, оплачивать что-то, кроме «коммуналки», он не собирается ни при каких условиях.

- Если в понедельник у меня ничего не будет, то я собираюсь к ним идти сам. Принципиально платить ничего не буду. Они ничего не делают, а я буду им платить. Пускай заводы запустят лучше и заново отстроят.

Неважно, что я 15 лет в России работаю — я за самостоятельную Беларусь. Сначала был соблазн бросить все, сдать квартиру в Витебске и переехать туда на «постоянку». Что остановило? И не то, что здесь спокойнее, а просто … тут же Родина, блин! – закончил Сергей.

После того как горисполком даст ответ на письменное обращение, Сергей пообещал связаться с редакцией лично.