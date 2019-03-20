Новый указ о дорожном налоге: чего ждать автолюбителям 14 Евгений Грачев, ABW.BY

20.03.2019, 9:11

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Особенно настораживают сроки реализации документа.

С момента выхода в свет проекта указа Лукашенко "О платежах за участие в дорожном движении", который предусматривает отвязывание госпошлины от техосмотра, прошло уже достаточно времени.

Состоявшееся общественное обсуждение продемонстрировало, насколько много к разработчикам проекта вопросов.

Что особенно насторожило - сроки реализации документа. Вступление основных положений нормативного акта в юридическую силу планировалось на 1 апреля 2019 года. Шутка? Как за такое короткое время все подготовить и успеть?

Последнее время количество обращений в редакцию ABW.BY по проекту указа кратно возросло, и связано это в основном с приближением часа икс. И вот до назначенной даты осталось совсем чуть-чуть, а сомнения не рассеялись, даже, наоборот, усилились. Среди автовладельцев поползли слухи, что никто ничего не успеет и документ до 1 апреля 2019 года принят не будет, а кто-то вообще стал утверждать, что проект так и останется на бумаге, про его реализацию можно забыть.

Развеять сомнения могут только те, кто причастен к воплощению в жизнь столь обсуждаемого указа, поэтому мы решили обратиться с вопросами к таким специалистам, чтобы белорусские автолюбители все-таки поняли, к чему и как готовиться в ближайшем будущем.

Для начала мы позвонили в СЗАО "Безопасные дороги Беларуси" - организацию, владеющую камерами фотофиксации, при помощи которых планировалось вычислять "уклонистов" от платы за участие в дорожном движении. Но там сообщили, что к реализации проекта указа отношения не имеют.

Точно так же не располагают, по имеющимся у нас сведениям, такой информацией в ГАИ.

А вот в "Белтехосмотре" нужную информацию получить удалось. На интересующие нас и всех автолюбителей вопросы ответил заместитель начальника управления УП "Белтехосмотр" Алексей Мартынчик.

- В соответствии с проектом основные положения документа начнут действовать с 1 апреля 2019 года. Стоит ли автомобилистам ориентироваться на эту дату?

- Есть рабочая группа, занимающаяся вопросами реализации положений проекта указа. Там сейчас больше не юридические вопросы возникают, с ними как раз понятно. Проекты указов, потому что их два (!), подготовлены и внесены в администрацию. До 1 апреля текущего года должно быть принято решение. Это информация по состоянию на пятницу (15.03.2019. - Прим. ред.). То есть глава государства либо подпишет указы, либо направит их на доработку. Сроки, как вы помните, неоднократно переносились. Суть в другом. Во время последнего заседания рабочей группы 15 марта стал вопрос в целом по организации работы по взиманию платежей за участие в дорожном движении вплоть до того, будут ли там камеры фотофиксации или не будут, может, в неком другом формате это будет осуществляться. Часть вопросов вам вообще никто не пояснит, поскольку это информация для служебного пользования.

- Технически УП "Белтехосмотр" готово к реализации указа?

- "Белтехосмотр" технически готов. Но вопрос еще состоит в том, что документом предусмотрен оператор системы контроля. Чтобы вы понимали, указ коснется физических лиц. Для юридических лиц ничего в оплате не поменяется, они по-прежнему будут ездить на техосмотр и показывать квитанции об оплате госпошлины нашим инженерам. Для юрлиц даже название платежа остается прежним. Навскидку доля юридических лиц сегодня составляет 30 процентов плательщиков. Чтобы система работала, необходимо, чтобы этот оператор, а по проекту это Транспортная инспекция Министерства транспорта и коммуникаций, имел соответствующие полномочия. То есть такие полномочия в их полном смысле на инспекцию еще нужно "повесить", а значит, необходим законодательный акт. Понятно, что для принятия закона времени уже не осталось, поэтому все это будет в указе. На данный момент инспекция (оператор) готовит электронные сети для выполнения предполагаемых функций.

- Как часто граждане обращаются в УП "Белтехосмотр" с вопросами о вступлении в силу указа о платежах за участие в дорожном движении?

- Обращаются регулярно, ежедневно и постоянно. Приходят на диагностические станции и задают вопросы нашим инженерам: что будет после 1 апреля 2019 года?

После этой даты, скорее всего, пошлину от процедуры техосмотра отвяжут. Об этом говорили уже давно, это не секрет. Вопрос в организации контроля за уплатой этой пошлины (теперь это "платеж за участие в дорожном движении". - Прим. ред.). Предполагается, что платежи будут оплачиваться через ЕРИП, хочешь - с отсрочкой, хочешь - единым платежом. Если один раз и сразу, то предполагается скидка. Но у людей сейчас вопрос в том, могут ли они заплатить за месяц-два, потому что за год они сразу всю сумму не могут. И тут ответ, скорее всего, будет "да". А вот насчет системы контроля вопрос обсуждается ежедневно. Вот мы сейчас с вами беседуем, а Совмин в этот момент может что-то решить.

- Те, у кого прямо сейчас подходят сроки прохождения техосмотра, в большом сомнении: платить пошлину за год или два или подождать по крайней мере до 1 апреля, когда будут рассрочки по платежам. Спрашиваю, имея личный интерес, как человек, недавно купивший машину.

- По правилам вы должны в течение 10 дней после государственной регистрации автомобиля обратится в УП "Белтехосмотр" с квитанцией и как новый владелец пройти техосмотр. Поэтому заплатить частями пока не получится, только все и сразу и именно как государственную пошлину за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. Поэтому решать вам, ответственность за "ездить - не ездить" лежит на вас. Но нужно учитывать, что указ может не вступить в силу сразу и что это может быть в нем предусмотрено. По системе контроля положения могут вступить в силу позже.

Более точно в данный момент могут сказать только в администрации Лукашенко, но по возможности отсрочки платежей вопрос уже практически решен. Здесь я снова обращаю ваше внимание на то, что указов будет два. Первый будет касаться непосредственно уплаты платежей, "отвязанных" от ТО и пошлин, для юрлиц. Второй указ будет под грифом "ДСП" (для служебного пользования. - Прим. ред.), он будет касаться системы мониторинга и контроля за уплатой платежей (пошлин). То есть там будут и камеры, и будет оператор, и компании, осуществляющие подготовку программного обеспечения для функционирования всей этой системы. Со всеми проводятся совещания, решаются насущные вопросы. Чтобы было понятнее, "Белтехосмотр" - это, по сути, официально зарегистрированная база данных. И эту базу данных "законнектят" с ГАИ: Госавтоинспекция может получать информацию от нас, а УП "Белтехосмотр" - от ГАИ. Мы, когда выдаем разрешение на допуск к участию в дорожном движении, берем свидетельство о регистрации транспортного средства и по личным данным получаем нужную нам информацию для прохождения техосмотра. Это все сейчас работает. Задача системы мониторинга за взиманием платежей сейчас - это взять нашу базу готовую и каким-то образом внедрить ее в программное обеспечение, которое будет все это контролировать.

- Это будет делать оператор, то есть Транспортная инспекция?

- Нет. Оператор будет организовывать работу. По сути, обрабатывать поступающую информацию, грубо говоря, "смотреть в камеры", как это сейчас делают в СЗАО "Безопасные дороги Беларуси" при фиксации нарушений скоростного режима камерами фотофиксации. Потом составляется "письмо счастья" и направляется адресату. Но в этой системе есть еще один участник - разработчик ПО, и пока многое зависит от него. И если свою часть работы разработчик ПО не сделает, то задумка указа не получится.

- Тогда на какой стадии в данный момент находится разработка программного обеспечения?

- В принципе можно довести информацию о том, что с апреля 2019 года начнется тестирование системы. По словам разработчиков, это апрель-май, тестирование самой системы мониторинга.

- А в полной мере когда вся система заработает?

- Этого мы не знаем. Многие и так удивлены, что система мониторинга заявлена к работе с 1 апреля 2019 года, но они (разработчики ПО. - Прим. ред.) уверяют, что к данной дате справятся. Периодически нужно просто интересоваться информацией, что на какой стадии и в каком виде.

Не исключено, что все может неожиданно измениться полностью или в какой-то части. Но ясно, что в этом году все подготовят и все нужное примут, что люди должны рассчитывать свои силы при планировании платежей и понимать, что техосмотр придется проходить и к этому лучше готовиться заранее, чтобы не было потом ажиотажа и очередей на станции диагностики. Ведь когда система заработает, то граждане поедут на диагностические станции, а у нас сейчас все-таки большое количество автовладельцев техосмотр не проходит.

Итого

Редакция ABW.BY благодарит собеседника за ответы на поставленные нами и нашими читателями вопросы. Из всего сказанного можно сделать короткий вывод: система вычисления "зайцев", не оплативших участие в дорожном движении и эксплуатирующих свои транспортные средства на дорогах Беларуси, все же заработает. Где-то - сразу, где-то - позже, но заработает, как бы этого кому-то не хотелось. А это значит, что таких автовладельцев ждут серьезные финансовые потрясения в виде требований о внесении платы в двойном размере, как это предусмотрено пунктом 6 проекта указа. Да и привязка техосмотра к камерам фото- и видеофиксации ничего хорошего таким лицам не сулит. Так что выбор за вами.

Евгений Грачев, ABW.BY