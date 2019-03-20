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Республику Алтай в России возглавил руководитель «ГЛОНАССа»

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  • 20.03.2019, 11:55
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Олег Хорохордин
Фото: 2017.ircforum.ru

В РФ прошла серия отставок губернаторов.

Председатель некоммерческого партнерства «ГЛОНАСС» и замруководителя секретариата вице-премьера Максима Акимова Олег Хорохордин возглавил Республику Алтай, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

На этом посту Олег Хорохордин сменил Александра Бердникова, руководившего регионом 13 лет. О своей отставке Бердников объявил 20 марта. Путин его заявление подписал.

Хорохордина называли основным кандидатом на пост главы региона источники РБК в окружении чиновника, а также близкие к руководству республики собеседники.

Олег Хорохордин родился в селе Глушинка Алтайского края. До начала 200-х он работал в коммерческих предприятиях на Алтае. В 2002–2006 годах он работал в аппарате полпреда в ЦФО Георгия Полтавченко, с 2006 по 2011 год — в управлении по внутренней политике администрации президента. В совете федерального сетевого оператора в сфере навигационной деятельности НП «ГЛОНАСС» он работает с 2012 года. В 2018 году он участвовал во втором потоке подготовки президентского кадрового резерва РАНХиГС. В этой программе принимали участие потенциальные кандидаты в руководство российских регионов.

Осенью 2018 года в России прошла серия отставок губернаторов. В октябре стало известно, что администрация президента обсуждает возможность новой ротации глав регионов в начале 2019 года. Ротация губернаторов должна вестись по критериям эффективности управления в преддверии нового сезона выборов в регионах. Источники РБК назвали среди наиболее вероятных отставников помимо главы Алтая губернатора Мурманской области Марину Ковтун.


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