«Тася уезжает из деревни»: как травили девочку, написавшую письмо Путину 32 20.03.2019, 15:57

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Фото: Людмила Савицкая/Радио Свобода

Семья Перчиковых переезжает из Томсина.

Радио Свобода в начале января рассказало рождественскую историю о двенадцатилетней Тасе Перчиковой из Себежского района Псковской области, которая попросила у президента России мини-трактор для мамы Елены Анатольевны и возращения школы для себя. Резонанс превзошел все ожидания, но случайная известность не принесла Тасе счастья, говорится в статье на сайте svoboda.org.

Владимир Путин на письмо не ответил, зато откликнулись обычные россияне – прислали Тасе книги, одежду, телефон, канцтовары и даже деньги. Односельчанам это пришлось не по нраву: они обвинили семью в попрошайничестве, Тасю – в воровстве и развратном образе жизни, пригрозили выгнать из деревни вилами и "порвать от уха до уха".

От семьи отвернулся даже мамин друг, деливший с ними дом. Он выселяет Перчиковых, а часть денег, которые люди перевели Елене Анатольевне "на трактор", забрал себе. Тася и ее мама покидают Томсино и говорят, что поняли: нужно молчать и не высовываться.

Елена Анатольевна и Таисия Перчиковы

"Не дадим в обиду деревню!"

18 января вечером в сельском клубе Томсина решали, как спасать деревню и защищать жителей. Сбор организовал заместитель главы Себежского района Алексей Рябов.

– Я приехал призвать вас не брать близко к сердцу угрозы, для этого сейчас выступит полиция, – объявил он и поинтересовался, пугали ли собравшиеся Перчиковых.

– Мы их не знаем совсем, Тасю видели только, она по деревне ходила. Почему самих Перчиковых сюда не привезли? Почему их здесь нет? – возмутилась толпа.

Клуб в деревне Томсино

Рябов сказал, что решил не приглашать Перчиковых, потому что речь идет об упреждении, и добавил, что уверен: никакого "физического негатива в адрес семьи не было".

Работают серьезные, специально обученные люди, чтобы взбудоражить население

Чиновника, как и присутствующих томсинцев, очень беспокоили угрозы в духе "выжечь деревню к чертям собачьим", которые он прочел в паблике "Подслушано в Себеже" после того, как вышла статья "Медузы" о травле Перчиковых. Материал вышел в топ новостных агрегаторов, люди быстро нашли местное сообщество в сети, прочитали, как многие раньше ругали Тасю с мамой, и разразились гневными комментариями и пожеланиями.

– Работают серьезные, специально обученные люди, чтобы взбудоражить население. Ваша задача – не поддавайтесь на это. Мы видим, как вас поливают в сети, – успокаивал обиженных за деревню томсинцев Алексей Рябов.

Чиновник предполагал, что в случившемся есть вина семьи Перчиковых.

– Они вышли в сеть со своими фотографиями, и их теперь знают все, поэтому могут и обращаться. Елена рассказывала, что к ней на рабочем месте приходили и угрожали. Но если бы она сама себя в этот "контакт" не выложила, то к ней бы никто не подходил, – говорил Рябов.

– Нам обидно за наше Томсино! Пусть пишет опровержение! Не дадим в обиду деревню! – слышалось со всех сторон, но замглавы района Рябов настаивал: дело в интернете, который "стал для многих новой вехой".

"Приехали – пишем Путину!"

В томсинском отделении "Почты России" в серьезность проблем Перчиковых не верят.

– Какие они малообеспеченные, если выписали восемнадцать газет? По учебе, по сельскому хозяйству…Значит, есть на что! Кому надо, берут кредит, все в кредит живут! А они обеспеченные по нашим меркам! – говорит оператор "Почты России".

И трактор им надо сразу, а никому здесь ничего не надо!

– Живут люди и живут здесь, а чего она сама лезла? – здесь же возмущается не назвавшая себя местная жительница.

– Куда лезла-то?

– А не знаю. Что она захотела-то? Кому надо? Никто, все сидят, работают, как могут, а они нищие такие! Приехали – пишем Путину! Бедный ребенок! И трактор им надо сразу, а никому здесь ничего не надо! Все живут своим трудом! Плати рублей 700, тебе перепашут все! – продолжает ругаться женщина.

– Не знаю я про травлю, а то, что фото девочки голой мне под нос положили? Тут уж, извините, у каждого своя реакция! У меня дочка на три года моложе! Она умная такое фото делать? Никто ее не травил! Но если девочка сразу готова все с прилавка снести… – рассуждает оператор.

Деревенская почта

Обе собеседницы называют Тасю воровкой, утверждают, что та украла телефон у каких-то мальчишек, а еще у одной жительницы – деньги. Мать одного из одноклассников Таси по Кузнецовской школе (где девочка училась до того, как перешла на дистанционное обучение) Людмила Трашкова рассказала корреспонденту Радио Свобода, что в классе действительно была история с пропажей смартфона, который вскоре нашелся под скамейкой.

– Класс предположил, что это дело рук Таси. Ее обвинили бездоказательно. Тем не менее вокруг её имени стали наращиваться слухи, собралось облако негатива. Не приняли ее ребята. Тася – открытая и свободная. Она легко могла постоять за себя и ответить на грубость или небрежность в общении. Одноклассников это напрягало. Ей учинили травлю, хоть и не очень активную, – поделилась Трашкова.

Если помогать, так ребенку-инвалиду. А они что, плохо живут?

На почте думают, что их односельчан могли обидеть посылки, которые россияне начали присылать Перчиковым после первой публикации Радио Свобода.

– Мне-то все равно – помогают и помогают, а у кого дети, многодетная семья, конечно, их, может, обидели, – считает оператор.

– У людей просто совести не хватало так побираться нагло! Началось с того, что написала Путину, а люди у нас добренькие. Если помогать, так ребенку-инвалиду. А они что, плохо живут? Вот перевод приходил пять тысяч, кажется, алименты! – вспоминает оператор.

"Мы все тут такие, а она попросила в интернете!"

Соседи Перчиковых Александр и Наталья, от которых ощутимо пахнет алкоголем, признаются, что не любят Перчиковых из-за домашних животных. Козы растоптали их грядки, а денег, которыми мама Таси Елена Перчикова компенсировала ущерб, было недостаточно. Александру не нравится, что у Перчиковых нет забора, и козы, утки и гуси гуляют рядом.

– Они (животные. – РС) даже к дому губернатора ходили, – говорит Александр и кивает на коттедж главы Себежского района Леонида Курсенкова. – Иду я летом с триммером, и кот их сидит. Он как рысь! А мне не пройти, как пшикнет на меня! – злится Александр, он считает, что кота недокармливают.

Дом соседей Александра и Натальи

– Алена – нахалка! Мы все тут такие, а она попросила в интернете! Нахалка! – перебивая, кричит Наталия.

В Томсино живет и семья главы района Леонида Курсенкова. Его супруга Татьяна начала было общаться с журналистами, но позже попросила ее "не писать". Однако успела сообщить, что Перчиковы "везде нагадили".

– Тася с каких-то барабанов попросила трактор. Ей просто понравился красненький тракторочек такой маленький, она думала, что это все так. У них нет даже огорода. Там 24 сотки всего этого огорода. Они приехали где-то в августе, и ничего не сажали, и ничего не копали. У меня хоть пять грядок есть, а у них нет, – отмечает Татьяна Курсенкова.

Она также утверждает, что Тася своровала у пожилой соседки из "последнего дома на краю" кошелек, но отказывается называть имя потерпевшей, припоминает, что, по слухам, украла и смартфон.

– Я слышала, что была и порнография. Ребенок один дома, ей ноутбук еще подарил Козловский (депутат Госдумы от Псковской области Александр Козловский. – РС). Вот она сидит, ей нечем заняться, и всякую фигню выдумывает, – уверена супруга главы района.

Приехала такая мадам. Как можно загнобить семью, у которой есть автомобиль?

По ее мнению, после того как стало известно о Тасином письме Путину, всем надо было узнать, что у нее нет огорода и значит – какой вам трактор, какая копалка, с чего это все взялось?

– Перчиковых никто не травит, все заняты своими делами, – резюмирует Курсенкова.

Дом Курсенковых в Томсино

Сам Леонид Курсенков прокомментировал ситуацию еще резче. Он заявил, что считает всю Тасину историю "аферой", а Тасиной маме вообще верить нельзя: "Приехала такая мадам. Как можно загнобить семью, у которой есть автомобиль? У которой двое работающих. У которой интернет и всё прочее".

Ваша справедливость есть только в "Википедии"!

Тасина мама Елена Анатольевна трясется и сильно заикается, чтобы выговорить пару слов, ей требуется около минуты.

– Нам надо делать отсюда ноги, потому что жизни нам здесь не будет никакой! – кричит Елена Перчикова первому заместителю губернатора Псковской области Вере Емельяновой. Та приехала в Томсино с комиссией по поручению главы региона Михаила Ведерникова после того, как новость о травле семьи попала в топ поисковика "Яндекс". – Я думала, что все посыплется на меня, но незащищённым оказался ребенок! Фото растиражировано в сети! Нам надо упаковывать вещи и уехать отсюда, пока мы живы!

Вице-губернатор Вера Емельянова в доме у Перчиковых

Мама Таси имеет в виду историю, которая произошла 8 марта. По информации Радио Свобода, несовершеннолетние девочки с фейкового аккаунта под видом ухаживающего за Тасей мальчика выманили у нее обнаженное фото и распространили по сети. Позже его прислали даже Елене Анатольевне со словами: "Полюбуйся, что твоя дочь взрослым мужикам рассылает. Как ты ее воспитала?"

Я плевать хотела на ваши комиссии, у меня дочка одна! У меня нет запасной!

В деревне история быстро обросла "подробностями", и вот уже сосед, которого здесь называют Федоровичем, пришел к Перчиковым и сообщил, что ему рассказали, как Тасю снимали с автобуса, полного одних взрослых мужчин. Елена Анатольевна подала заявление в полицию, те перенаправили его в региональный Следственный комитет для возбуждения уголовного дела.

– Нам говорят, что мы тут всех опозорили: сказали о закрытой школе и маленьких зарплатах, – объясняла чиновникам Елена Перчикова. – 13 марта две женщины пришли ко мне на работу. Я была на дежурстве в приемном покое. И они мне сказали: "Если вы не понимаете предупреждения с фотографией, то скажите спасибо, что мы вас гоним метлой, а не вилами". Я не знаю, кто это. Камер нет! Я плевать хотела на ваши комиссии, у меня дочка одна! У меня нет запасной! Жизнь тоже одна, а не девять, как у кошки! А ваша справедливость есть только в "Википедии"!

Елена Перчикова

Мама Таси также показала журнал вызовов на телефоне, где есть данные о том, что 26 февраля ей звонили со скрытого номера.

– Мужской голос говорил, что если ты не понимаешь одного раза, в следующий раз дочка будет порвана от уха до уха. Потом, когда я была на сутках, я утром полицейским, они же у нас проходят каждый день освидетельствование, сказала, что мне угрожают. "Вы особо не придавайте этому значения", – ответили мне. Я следователю вчера вечером подтвердила, что угрозы были, – рассказала Перчикова.

Она не понимает, почему после этого звонка на лентах ТАСС и портала "Псков.ру" появилась информация о том, что угроз не было и все сообщения о них – фейк.

– Надо разобраться с ложью СК. Они что, совсем обалдели? Если они это утверждают, это все делается под запись, под подпись, пусть покажут мою подпись под такой объяснительной! – негодовала мама Таси.

Официальный представитель СУ СК по Псковской области Антон Доброхотов в разговоре с Радио Свобода отказался комментировать ситуацию, "чтобы не травмировать семью".

Тася за уроками

В разгар общения с чиновничьей комиссией в дом пришел уже знакомый сосед Федорович.

– Ну, что, Тасенька, на всю страну опозорила, – начал дедушка, обнимая Тасю. – Мы же всегда друг друга уважали, ты мне как доченька была.

После вопроса, чем же так Тася его, Федоровича, опозорила, он стушевался, но быстро взял себя в руки.

– Да, это… Ничем. Я не знаю. Мне это говорили. И по интернету показывали, даже мои сыновья, что она голая в интернете! Отстаньте от меня! Сын позвонил со Пскова, говорит, что Тасю показали голой. Сын у меня парень культурный, все знает и понимает. Я один его воспитал, – заворчал дед.

Сосед Федорович

Назначенная губернатором комиссия с Верой Емельяновой, главой регионального управления образования Александром Седуновым, помощником омбудсмена Псковской области Надеждой и заместителем главы района Алексеем Рябовым пробыла у Перчиковых около получаса. Вера Емельянова пообещала помочь Тасиной маме устроиться на новую работу в медицинской сфере, посодействовать в решении вопроса с социальным наймом жилья и при необходимости перевести Тасю с дистанционного обучения на очное.

Тася носит коробки, упаковывать вещи

"Я не знаю, что она еще выкинет"

Сразу после комиссии к Перчиковым заглянула инспектор по делам несовершеннолетних и заявила, что собирается оформлять акт обследования условий жизни и воспитания несовершеннолетней Таси Перчиковой. Елена Анатольевна не пустила ее дом.

– Они хотят распять меня и отнять дочку, – боится она.

Пока чиновники и корреспондент Радио Свобода общались с Еленой Перчиковой, Тася носила с улицы в дом коробки, которыми с семьей поделились жители соседней деревни – Жанна Фролова и Людмила Трашкова. Они единственные встали на сторону семьи. Переезжать Перчиковы будут на днях: их выгоняет из дома Юрий Георгиевич – еще в декабре бывший другом семьи, который жил с мамой Таси (получая меньше, чем она – с ее слов). Елена Анатольевна утверждает, что дом покупался на общие деньги, но из-за того, что у нее есть долги по коммунальным платежам в Ленинградской области, жилье предполагалось оформить на Тасю. Но сейчас дом неожиданно оказался оформленным на Юрия Полубедова. Тот в беседе с Радио Свобода признал, что выгоняет маму и дочь Перчиковых.

Юрий Полубедов

– Я устал от этой красавицы, – кивает он на Тасю. – Иногда она прекрасный ребенок, на другой день может такое вытворить, что волосы дыбом даже на голове. Я просто не знаю, чего от нее ожидать. Да, ее развели. Но ее поведение тоже не идеал. На дом я брал кредит, сейчас документы в МФЦ на оформлении, с продавцом я рассчитался.

После первой публикации о Тасином письме Путину россияне высылали Перчиковым деньги – на тот самый мини-трактор. Когда сумма стала приближаться к 100 тысячам рублей, Елена Анатольевна побоялась оставлять ее у себя на карте и перевела Юрию – на хранение. Сейчас он отказывается возвращать их.

– Они были потрачены на семейные нужды. Я их не пропил, не прогулял, – говорит Юрий.

Елена утверждает, что еще в конце февраля сумма была на карте Юрия. Проесть сто с лишним тысяч рублей за пару недель в Томсине, по ее словам, невозможно. Судиться с мужчиной она не планирует: сил уже нет, да и перевод делала сама. Его, считает она, другой суд накроет.

Тася с мамой

– Мы с Тасей сделали главный вывод из этой истории, – резюмирует Елена Анатольевна, – обращаться к официальной власти…

– Не стоит, – подхватывает Тася.

– Не надо писать, это урок ей на всю жизнь. К нашей власти обращаться – закопают и не найдут. В письме ребенка нет ничего плохого вообще: она никого не оскорбляла, не поносила, не критиковала. Там нет ничего, чтобы вызвать такую волну ненависти.

– Я озвучивала две проблемы, и все! – Тася срывается на слезы.

– Теперь ты знаешь, что об этом нужно молчать. Есть проблемы, нет проблем – утерся кулаком сам и решай их. Иначе закопают. Можно поднимать голос, если нет тех, по кому могут ударить. У меня есть по кому. Ну, кто там следующий письмо Путину напишет?