Белорусы в 2019 году будут возмещать 80,5% затрат на ЖКУ

Белорусы в 2019 году будут возмещать 80,5% затрат на ЖКУ12
- 21.03.2019, 19:12
- 1,878
По электроэнергии - 100%.
Жители Беларуси в 2019 году будут возмещать около 80,5% затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг с учетом повышения тарифов с 1 января, сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель начальника управления топливно-энергетического комплекса, нефтехимии и жилищно-коммунального хозяйства Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Дмитрий Бурдюгов, передает БелТА.
"Уже просчитано, что на 2019 год с учетом увеличения тарифов с 1 января средний процент возмещения по всему комплексу ЖКУ будет 80,5%, по электроэнергии - 100%", - отметил Дмитрий Бурдюгов.
Что касается газоснабжения, то стопроцентное возмещение затрат будет обеспечено только по газовым плитам. По тепловой энергии, затрачиваемой на отопление, речь идет о возмещении населением до 20% затрат. "Это оценочные показатели, которые будут уточнены в конце года", - сказал Дмитрий Бурдюгов.
Отметим, по мнению ряда экспертов, белорусы уже оплачивают 100 процентов ЖКУ.