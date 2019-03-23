Иранца депортируют из Беларуси после 25 лет жизни в стране 5 23.03.2019, 18:08

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Мехрдад Джамшидиян

На родине ему угрожает смертная казнь.

Истории с высылкой из Беларуси иностранцев, проживающих в стране, звучат все чаще. Спустя 29 лет белорусские власти решили лишить гражданства и выслать на родину азербайджанского предпринимателя Сеймура Мамедгусейнова. Совсем недавно из-за угрозы высылки в разных районах Гомельской области покончили жизнь самоубийством двое россиян. История иранца Мехрдада Джамшидияна еще не закончилась, но даже правозащитники признают, что не знают, чем ему помочь.

Судьбу иранца подробно освещала белорусская служба “Радыё Свабода”.

Мехрдад Джамшидиян живет в Беларуси с 1993 года. Открыв бизнес, он решил остаться в стране, в которую, по его словам, влюбился. Мехрад женился на белоруске, в семье появились дети. В 2011 году он принял христианство.

Обвинение

В 2012 году белорусские власти получили из Тегерана требование принудительно выслать Мехрдада Джамшидияна на родину. В Иране убили его мать и брата Исмаила, и мужчину обвинили в причастности к этому преступлению.

Мехрдад утверждает, что во время трагедии находился в Беларуси, – это доказывают штампы о въезде-выезде в его паспорте.

Кроме того, его брат и его племянница, дочь погибшего брата, письменно сообщили властям Беларуси, что Мехрдад Джамшидиян не может иметь отношения к убийству. Они утверждают, что преступление совершили другие люди по политическим мотивам, так как погибший брат был членом оппозиционной партии "Зеленая революция".

Однако эти факты не стали доказательством невиновности мужчины ни для иранских, ни для белорусских властей.

Жестокое наказание ждет Мехрдада и за вероотступничество: в 2011 году он принял христианство, в Иране отказ от мусульманской веры считается уголовным преступлением.

Документы

С 1993 года мужчина жил в Беларуси по иранскому паспорту с временной регистрацией. Он долго пытался оформить вид на жительство, но ни у него, ни у жены не было собственного жилья, где его могли бы прописать, – семья снимала квартиру. Однако в 2016 году у Мехрдада закончился срок действия паспорта. Продлить документ мужчина не мог – в иранском посольстве у него сразу бы начались проблемы. В статусе беженца в Беларуси ему отказывали.

Устроиться на работу без документов Джамшидиян не мог, перебивался случайными подработками.

Вдобавок к запросу иранских властей причиной высылки мужчины может стать нарушение миграционного режима.

Задержания и инфаркт в ИВС

Белорусские власти несколько раз задерживали Джамшидияна, а в 2013 году отдел внутренних дел Заводского района Минска принял решение выслать его из соображений национальной безопасности. Правда, в 2015 году иранца освободили "на гуманитарных основаниях" – у сына Мехрдада обнаружили рак костного мозга.

Летом 2018 года иранца вновь задержали. Все это время он находится в изоляторе временного содержания.

Через месяц после задержания у Мехрдада Джамшидияна случился инфаркт, о чем родственники узнали случайно: "Принесла на днях передачу, а охранник меня спрашивает: "А таблетки?" Я ничего не знала об инфаркте. Потом мне об этом сообщила адвокат", – рассказала жена Мехрдада Елена белорусской службе Радио Свобода.

Четыре дня ее муж провел в реанимации, а потом его снова вернули в ИВС. С тех пор ни жена, ни дети его ни разу не видели. Всю информацию о состоянии здоровья они получают от адвоката.

В середине марта 2019 года в Департаменте гражданства и миграции МВД родственникам сообщили, что получили из Ирана запрос о депортации Джамшидияна и приняли соответствующее решение.

"Мы не смогли"

Белорусские правозащитники добились того, чтобы Джамшидияна исключили из списка Интерпола, куда ранее его внесли власти Ирана. Но на родине мужчина до сих пор в розыске.

В ноябре 2017 года Комитет ООН по правам человека установил, что в случае депортации Джамшидияна на родину ему угрожают пытки и смертная казнь. Комитет потребовал у Беларуси не высылать его в Иран.

В поддержку иранца выступила Amnesty International.

Белорусская правозащитная организация Human Constanta направила в МИД и МВД более тысячи подписей под петицией против депортации иранца, а в своем заявлении призывает белорусские власти не допустить высылки Джамшидияна в Иран. Этим решением Беларусь нарушит международные договоры, напоминают правозащитники. Кроме того, законодательство страны запрещает высылать человека в иностранное государство, если там ему угрожает смертная казнь и пытки.

"Борьба за жизнь Мехрдада Джамшидияна практически проиграна – решение о депортации принято", – говорится в последнем заявлении правозащитников. "Мы не смогли".

Осталась совсем маленькая надежда – 20 марта адвокат Джамшидияна подала в суд жалобу на решение Департамента гражданства и миграции МВД.