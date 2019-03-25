СМИ: Турция усиливает власть над мусульманами в России 25.03.2019, 8:40

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Стамбул тщательно скрывает амбиции своего руководства.

Глава Совета муфтиев России заявил, что в ближайшие 15 лет доля мусульман в населении Россия увеличится. Российское правительство будет уделять больше внимания политике, направленной на обеспечение мирного сосуществования последователей различных религий, борьбе с экстремизмом и ненавистью в свете глобальных тенденций. Проблема терроризма и возвращения джихадистов из ИГИЛ волнует большую часть западных правительств. Однако увеличение доли мусульманского населения России побуждает турецкую «Партию справедливости и развития» (ПСР) сыграть роль, которая позволит ей достичь своей цели — стать лидером мусульман всего мира, пишет британское издание Al Arab (перевод – inosmi.ru).

В ближайшие годы в России доля мусульман в населении страны возрастет с 7% до 30%. Это создаст множество проблем для российского правительства, которому придется решать одновременно две задачи. Первая — это защита общества от последствий религиозного экстремизма, особенно в свете возвращения боевиков ИГИЛ из Сирии и Ирака и растущей популярности идеологии радикального ислама в странах бывшего Советского Союза.

Вторая задача — это не давать какой-либо стране или внешним силам играть влиятельную роль в мусульманском сообществе в России. Следует отметить, что Турция пытается оказывать влияние на российских мусульман в той же мере, что и на немецких мусульман. Своими действиями турецкие власти стремятся реализовать собственные планы и стать лидером всего мусульманского мира.

В понедельник в Госдуме на научно-практической конференции «История ислама в России: осмысление со взглядом в будущее» глава Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин заявил, что в ближайшие 15 лет доля мусульман среди населения России увеличится до 30%. Он основывается на прогнозах специалистов, в чьей компетентности не приходится сомневаться. По его словам, число посетителей московской Соборной мечети постоянно увеличивается.

Глава Совета муфтиев России призывает к созданию инфраструктуры, подходящей для развития ислама в стране. «Нам категорически необходимы десятки новых мечетей с соответствующей культурной и просветительской инфраструктурой в крупнейших городах России, обеспечение минимального социального пакета духовенству, особенно молодому, укрепление научно-образовательных и богословских центров, расположенных не на окраинах, а в столицах, вблизи от крупнейших центров академической науки, пакет мер по включению мусульманского наследия в общий культурный процесс страны», — заявил он.

Призыв главы Совета муфтиев России нельзя рассматривать вне нынешнего глобального контекста, который напрямую связан с противостоянием религиозному экстремизму. В первую очередь он затрагивает мусульман, особенно на Западе, что в основном связано с их неспособностью интегрироваться в западные общества.

Россия осознает важность принятия мер для противодействия распространению экстремистской идеологии, обеспечения интеграции мигрантов и установления мирного сосуществования между последователями различных религий. Все вышеперечисленное сподвигло российское правительство на проведение конференции «Ислам — послание милости и мира», которая пройдет в конце марта 2019 года.

Российское правительство выступает спонсором этой конференции, которая пройдет в Москве и Грозном с 28 по 30 марта. Она организована Фондом поддержки исламской культуры, науки и образования (зависимом от администрации президента России) Институтом востоковедения РАН при содействии Всемирной исламской лиги и Духовного управления мусульман Чеченской республики.

На конференции будут затронуты следующие темы: «Принципы сосуществования в исламе», «Мусульмане и цивилизованное общество», «Мусульмане России и мирное общество», «Усилия муфтиев и религиозных деятелей по установлению мирного сосуществования». А также на ней будет обсуждаться взаимодействие терроризма и религий, феномен насилия во имя религии и террористические организации.

Эксперты напоминают, что история России изобилует примерами разрыва с религией. За крахом коммунизма последовало религиозное возрождение. Духовенство и имамы описывают его как «пробуждение», возникшее после развала Советского Союза. Однако вместе с ним возросло и число террористических группировок.

Сегодня предметом повышенной озабоченности во многих западных странах и России становятся перспективы возвращения джихадистов, воевавших в рядах ИГИЛ в Сирии и Ираке. По данным российской разведки, около 4500 граждан России уехали за границу, чтобы присоединиться к различным террористическим формированиям.

До сих пор нет точных данных о российских гражданах, участвовавших в боевых действиях за границей и вернувшихся в страну. Официальные источники сообщают, что по меньшей мере 200 женщин и детей были возвращены в Россию, но до сих пор на территории Сирии и Ирака остаются около 1400 детей. Россия поддерживает возвращение сыновей джихадистов и их жен в некоторых случаях, но отказывается возвращать в страну лиц, причастных к убийствам и насилию на Ближнем Востоке, ликвидируя их на местах.

В начале февраля в Москву прибыла группа из 27 детей, чьи матери содержатся в иракских тюрьмах по обвинению в причастности к террористической деятельности ИГИЛ.

Возвращение жен боевиков в Россию представляет собой серьезную угрозу безопасности, поскольку они на протяжении многих лет впитывали радикальную идеологию террористической организации.

Рост числа мусульман в России увеличит угрозу безопасности и поспособствует принятию мер, направленных на борьбу с экстремизмом и насилием, и ролью, которую Турция стремится играть в России для реализации своих амбиций о лидерстве в исламском мире. ПСР хочет оказывать влияние на российских мусульман в той же мере, что и на немецких мусульман. Правительство Германии предпринимает решительные меры, чтобы снизить власть Анкары над немецкими мусульманами.

Турция прилагает большие усилия для укрепления власти над российскими мусульманами. Она принимает участие в возведении и реставрации исламских памятников и мечетей, включая строительство и отделку Соборной мечети в Москве, которая была открыта в 2015 году.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в открытии Соборной мечети в Москве вместе со своим российским коллегой Владимиром Путиным после завершения ее реконструкции. Соборная мечеть Москвы — один из важнейших исламских памятников в российской столице, а также самой большой мечетью в Европе.