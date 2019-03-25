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Бориса Хамайду задержали за плакат с цитатой Бунина

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  • 25.03.2019, 13:20
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Фото: racyja.com

Витебский оппозиционер хотел поздравить земляков с Днем Воли.

Известного витебского оппозиционера Бориса Хамайду задержали в 11 часов 25 марта на углу "синего дома" в Витебске. Он держал в руках флаг города и самодельный плакат с цитатой русского писателя Ивана Бунина: "Город (Витебск) древний и нерусский". Таким образом Борис Хамайда поздравил витебчан с Днем Воли, сообщает "Витебская весна".

Задерживали Хамайду люди в штатском, которые представились ему милиционерами. Оппозиционер простоял с плакатом около 10 минут, пока сотрудники в штатском ждали в милицейской машине.

Как стало известно, Борис Хамайда отвезли в Железнодорожный РОВД Витебска. В чем его обвиняют, пока неизвестно.

Это уже второе задержание Бориса Хамайды с начала года. Ранее его задерживали на День Конституции 14 марта. Тогда в Железнодорожном РОВД на него составили административный протокол.


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