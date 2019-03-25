Дом Ольги Николайчик взяла в осаду милиция 1 25.03.2019, 14:38

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Ольга Николайчик

Власти хотят испортить праздник общественной активистке и режиссеру.

Общественная активистка и режиссер Ольга Николайчик рассказала сайту Сharter97.org, что ее возле дома поджидает милиция:

- С 10 часов утра в мои окна начали стучать незнакомые люди. Я не выхожу из дома, так как знаю по опыту прошлых лет, что меня просто задержат. Для хунты, которая находится во главе Беларуси, cегодня нет никакого праздника.

Ольга Николайчик отмечает, что формальных причин для ее задержания нет:

- Задолженностей по административным делам у меня нет. Есть один неоплаченный штраф, но я его обжаловала в Комиссию по правам человека. Мою свободу и права абсолютно беспричинно нарушают.

В этой стране меня арестовывают абсолютно за все. Поэтому я даже не собиралась идти на концерт, который 24 марта проходил в Киевском сквере. Я знала, что до сцены просто не дойду, меня арестуют.

Несмотря на угрозу ареста, общественная активистка и режиссер не теряет бодрость духа. Ольга Николайчик поздравила всех белорусов с праздником Дня Воли:

- Поздравляю всех вольных духом белорусов с праздником провозглашения БНР. Я верю, что у нашего народа хватит сил и смелости сменить эту преступную власть и мы будем праздновать День Воли в свободной Беларуси.