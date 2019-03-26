Лидеры белорусской оппозиции призвали президента и премьер-министра Польши поддержать «Хартию-97» 2 26.03.2019, 13:23

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Сохранение сайта Charter97.org будет служить безопасности и независимости белорусского и польского народов.

Лидеры белорусской оппозиции направили письмо президенту Польши Анджею Дуде и премьер-министру страны Матеушу Моравецкому с просьбой поддержать работу независимого информационного сайта Charter97.org, редакция которого из-за репрессий со стороны белорусских властей сегодня находится в Варшаве. В этом году финансирование портала было значительно сокращено.

К руководителям польского государства обратились: первый руководитель независимой Беларуси Станислав Шушкевич, глава правозащитного центра «Вясна» Алесь Беляцкий, лидеры Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич и Владимир Некляев, сопредседатель партии «Белорусская Христианская Демократия» Павел Северинец, лидер профосоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадий Федынич, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель.

В письме лидеров белорусской оппозиции говорится:

Мы хотели бы выразить благодарность польскому государству за приглашение и возможность работы на территории Польши редакции белорусского интернет-портала «Хартия-97» (charter97.org). После того, как в 2010 году в результате брутальных репрессий сотрудники «Хартии» были вынуждены уехать из Беларуси, именно Польша оказала помощь, которая позволила воссоздать работу редакции.

Сегодня Беларусь находится в сложном положении. Сейчас наша страна в результате попустительства и содействия правящего режима оказалась в российском информационном поле. На белорусское общество поминутно обрушивается мощный поток московской пропаганды.

В интернет-пространстве бесспорным лидером сопротивления информационной агрессии является легендарная «Хартия-97» - первый и, несмотря на попытки режима заблокировать его, самый популярный белорусский общественно-политический сайт.

Но сейчас поддержка со стороны Польши уменьшается до размеров, при которых выполнение редакцией сайта своей миссии делается невозможным.

Потеря ключевого оплота противостояния информационной агрессии в Сети во время, когда угроза нашей независимости резко возрастает, может иметь тяжелые последствия для нашей страны.

Мы обращаемся к вам как к руководителям польского государства с просьбой помочь в деле поддержки интернет-портала «Хартия-97». Просим вашей помощи, чтобы сохранить это уникальное медиа, которое эффективно противостоит российской пропаганде в Беларуси. Мы уверены, что это будет служить безопасности и независимости не только белорусского, но и польского народа.

За нашу и вашу свободу!

С уважением,

Станислав Шушкевич, первый руководитель независимой Беларуси

Геннадий Федынич, лидер профсоюза работников радиоэлектронной промышленности

Николай Статкевич, лидер Белорусского Национального Конгресса, председатель партии «Народная Громада»

Алесь Беляцкий, руководитель правозащитного центра «Вясна»

Владимир Некляев, лидер Белорусского Национального Конгресса

Павел Северинец, сопредседатель партии «Белорусская Христианская Демократия»

Евгений Афнагель, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь»

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