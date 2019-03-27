«Польское радио»: Белорусские оппозиционеры просят помощи у президента и премьер-министра Польши. Речь идет о портале «Хартия-97» 27.03.2019, 13:18

Сайт Charter97.org является бесспорным лидером сопротивления российской информационной агрессии.

Лидеры белорусской оппозиции (в том числе - подписавший Беловежские соглашения Станислав Шушкевич), обращаются за помощью к президенту Польши Анджею Дуде и премьер-министру Матеушу Моравецкому.

Белорусский независимый портал «Хартии-97», редакция которого из-за репрессий со стороны белорусских властей сегодня находится в Варшаве, испытывает проблемы с финансированием и может вынужденно прекратить свою деятельность, пишет «Польское радио».

«Мы обращаемся к вам с просьбой помочь в деле поддержки интернет-портала «Хартия-97». Просим вашей помощи, чтобы сохранить это уникальное медиа, которое эффективно противостоит российской пропаганде в Беларуси. Мы уверены, что это будет служить безопасности и независимости не только белорусского, но и польского народа», - говорится в письме, под которым подписались первый руководитель независимой Беларуси Станислав Шушкевич, лидер профсоюза работников радиоэлектронной промышленности Геннадий Федынич, лидер Белорусского Национального Конгресса, председатель партии «Народная Громада» Николай Статкевич, руководитель правозащитного центра «Вясна» Алесь Беляцкий, поэт и лидер Белорусского Национального Конгресса Владимир Некляев, сопредседатель партии «Белорусская Христианская Демократия» Павел Северинец, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель.

«Сегодня Беларусь находится в сложном положении. Сейчас наша страна в результате попустительства и содействия правящего режима оказалась в российском информационном поле. На белорусское общество поминутно обрушивается мощный поток московской пропаганды.

В интернет-пространстве бесспорным лидером сопротивления информационной агрессии является легендарная «Хартия-97» - первый и, несмотря на попытки режима заблокировать его, самый популярный белорусский общественно-политический сайт. Но сейчас поддержка со стороны Польши уменьшается до размеров, при которых выполнение редакцией сайта своей миссии делается невозможным. Потеря ключевого оплота противостояния информационной агрессии в Сети во время, когда угроза нашей независимости резко возрастает, может привести к тяжелым последствиям для нашей страны», - говорится в письме.

Сharter97.org работает в трех языковых версиях - английской, белорусской и русской. В прошедшем году сайт праздновал свое 20-летие. В Беларуси редакция «Хартии-97» неоднократно подвергалась репрессиям и обыскам. Главный редактор Наталья Радина была арестована КГБ после выборов 2010 года. Ей пришлось бежать из страны. Затем к ней присоединилась часть редакции. Основатель сайта Сharter97.org Олег Бебенин был найден повешенным во время избирательной кампании 2010 года - его друзья не верят, что это была естественная смерть.

«Хартия-97» неудобна для Кремля, а также для Александра Лукашенко, именно поэтому сайт был заблокирован в Беларуси в начале прошлого года. Тем не менее, сайт был настолько популярен, что отвоевал очень большую часть аудитории. Обойти блокировку можно, используя прокси-серверы. В своей резолюции Европейский парламент призвал лукашенковские власти разблокировать сайт Сharter97.org, а также прекратить репрессии против независимых СМИ.

После 2014 года «Хартия-97» уделяет много внимания не только ситуации в Беларуси, но и Украине, России и политике Запада, что очень важно, так как российская пропаганда усиленно работает в Беларуси.

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