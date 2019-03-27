Австралиец случайно выиграл в лотерею дважды по $16 миллионов 27.03.2019, 19:51

Мужчина купил три билета, два из которых оказались счастливыми.

Австралиец два раза подряд выиграл в лотерею крупную сумму денег, пишет gazeta.ru со ссылкой на The Age. Отмечается, что мужчина купил три билета в двух разных местах в пригороде Мельбурна, два из которых оказались счастливыми и принесли ему по $16 млн каждый.

«Когда мы связались с победителем... [он сказал], что он совсем забыл о том, что победил не один раз, а дважды», — рассказала представитель лотереи.

Сам победитель поделился, что разыгрывает одни и те же числа около 30 лет. На покупку лотерейных билетов он потратил уже более $20 тыс. В настоящее время австралиец решает, как он потратит свои деньги.

«Может, подумаю об увольнении. Потом, может быть, новый дом или отдых. Точно разделю его [выигрыш] с семьей», — подчеркнул победитель.