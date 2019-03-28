Наталья Радина: Средств у сайта «Хартия-97» осталось на месяц работы 1 28.03.2019, 13:05

Наталья Радина

Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Вот уже несколько месяцев сайт Charter97.org работает только благодаря поддержке читателей.

Лидеры белорусской оппозиции направили письмо президенту Польши Анджею Дуде и премьер-министру страны Матеушу Моравецкому с просьбой поддержать работу независимого информационного сайта Charter97.org, редакция которого из-за репрессий со стороны властей Беларуси сегодня находится в Варшаве.

В этом году финансирование портала было значительно сокращено. «Радыё Рацыя» связалось с главным редактором «Хартии-97» Натальей Радиной, чтобы выяснить в каком состоянии сейчас самый рейтинговый сайт Беларуси и как идут переговоры о продолжении финансирования:

- Проблема в том, что проект «Хартии-97», который поддерживал Фонд международной солидарности, закончился в ноябре прошлого года. На данный момент мы еще ничего не имеем. Сегодня абсолютно ясно, что будут значительные изменения. Я проводила встречи в самом фонде и в Министерстве иностранных дел.

Я очень благодарна лидерам белорусской оппозиции, которые сегодня обратились к президенту и премьер-министру Польши с просьбой поддержать сайт «Хартия-97». Они отметили его важность для самой Беларуси в условиях диктатуры, а также в связи с очень агрессивной политикой России в отношении нашей страны. После того, как в ноябре закончился польский проект, мы работаем только благодаря поддержке читателей.

Я могу вам сказать, что средств у сайта осталось на месяц работы. Портал, который сегодня имеет миллионы читателей, даже несмотря на блокировку в Беларуси, находится на грани закрытия.

- Сколько людей сейчас работает над сайтом, над созданием контента? Каким образом приходится предупреждать людей о сокращении и о тех проблемах, которые существуют?

- Мы будем продолжать бороться, будем искать финансирование для сайта. Сегодня на портале работает около 30 человек, с учетом не только журналистов, но и переводчиков (у нас три языковые версии), и технической службы. Половина сотрудников работает в Беларуси, а половина - сегодня из Варшавы.

- Какие темы сейчас наиболее актуальны для сайта, которые невозможно освещать в связи с этими финансовыми проблемами, делая свой собственный контент?

- Проблема в том, что многие люди, которые работают сегодня на сайте «Хартии» в Варшаве, попали в Беларуси под репрессии. Ни я, ни многие из моих журналистов не могут приехать в Беларусь. Мы сегодня все снимаем в Варшаве квартиры и, если не будет какого-то минимального заработка, который позволяет снимать жилье, то люди просто окажутся на улице. Поэтому, конечно, в этой ситуации «Хартия-97» еще более уязвима, чем медиа, которые работают внутри Беларуси, так как там журналист может в крайнем случае жить у своих родителей или родных. В нашей ситуации это невозможно.

Тем не менее мы будем искать возможности для того, чтобы продолжить работу. Мы работаем уже 20 лет, сталкивались с самыми разными тяжелыми ситуациями, хотя сегодняшняя ситуация, конечно, критическая.

Я вам скажу, что вижу такую тенденцию: некоторые европейские политики делают ставку на сотрудничество с диктатором Лукашенко. Одновременно происходит сокращение помощи независимым СМИ в Беларуси, тем организациям, которые позволяют себе критику режима Лукашенко, которые без цензуры заявляют, что в стране нарушаются права человека и необходимы перемены. Я не думаю, что это совпадение, скорее всего, некоторые фонды действуют в фарватере той европейской политики, которую мы имеем сегодня.

Польша всегда отличалась от других европейских стран своей принципиальностью в отношениях с режимом Лукашенко, тем, что поддерживала белорусские независимые медиа (я имею в виду «Хартию-97», телеканал «Белсат», «Радыё Рацыя», «Европейское радио» и другие независимые белорусские СМИ). Надеюсь, что эта политика останется неизменной, и руководство страны поймет, что уничтожение такого проекта, как «Хартия-97» может привести к негативным результатам, в том числе для самой Польши. Исчезновение белорусских независимых медиа приведет к военному вторжению российских войск в Беларусь.

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