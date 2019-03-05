Как продукция с фабрики экс-соратника Януковича в «ДНР» обманом попадает в Беларусь 3 5.03.2019, 11:40

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Борис Колесников и Юрий Чертков, акционеры компании "Конти". Фото - ITAR-TASS / Konstantin Sazonchik

Кто этим занимается?

С конца 2018 года на прилавки белорусских магазинов начало попадать печенье предприятие «Тор» (прежнее название – «Конти») с подконтрольного боевикам «ДНР» Донецка, передает «Белсат».

«Конти» считается одной из самых крупных кондитерских компаний на постсоветском пространстве, ее владельцем является вице-премьер Украины времен президентства Януковича Борис Колесников. Журналисты выясняли, как контрабанда из «ДНР» попадает в Беларусь и кто этим занимается.

Первыми на появление в Беларуси продукции из «ДНР» обратили внимание журналисты еще в январе. Печенье «Луговое» продавалось в сети гипердискаунтеров «Копилка», принадлежащей частной компании «Баниар» (она также владеет супермаркетами BIGZZ). Позже пользователи социальных сетей нашли донецкое печенье «MixFruit» и в государственной сети магазинов «Веста» в городе Борисов.

Журналисты уже несколько лет расследует торговые связи Беларуси с «ДНР» и «ЛНР», однако впервые они столкнулись не с экспортом на подконтрольные боевикам территории, а с импортом. Как это стало возможным?

«Мы в эти игры не играем»

Магазин «Копилка», Минск

В гипердискаунтере «Копилка» журналисты нашли два вида печенья из «ДНР»: «Луговое» с апельсином и «Луговое» с молоком. На этикетке указаны данные производителя и место производства: ДП «Тор» Донецк и Горловка. Уполномоченный производителем импортер в Беларусь – совместное общество с ограниченной ответственностью (СООО) «Белвингрупп».

«Белвингрупп» – одна из самых успешных частных компаний на алкогольном рынке Беларуси. Фирма имеет государственную лицензию на импорт алкоголя, а также является официальным дистрибьютором иностранных алкогольных брендов в Беларуси. Компания входит в холдинг Garsia Group, которому принадлежит сеть алкогольных магазинов «Wine & Spirits» и «Гарсия», а также торговая марка «Сябры». Зачем компании с хорошей репутацией понадобилось возить в Беларусь печенье из охваченного войной региона?

Офис компании «Белвингрупп»

Журналисты связались с совладельцем группы компаний Garsia Group Сергеем Тюшкевичем. Бизнесмен заявил: он впервые слышит о том, что его компания работает с Донецком, пообещал выяснить все обстоятельства и после этого дать развернутый комментарий. На следующий день Сергей Тюшкевич рассказал, что «Белвингрупп» действительно с декабря 2018 года поставляет в Беларусь около пяти тонн печенья торговой марки «Карибы» (принадлежит ДП «Тор») ежемесячно. Однако фирма имеет контракт с российской компанией и бизнесмен был очень удивлен, узнав, что печенье производилась в так называемой «ДНР». Тюшкевич назвал эту ситуацию «досадным недоразумением, которое мы, конечно, исправим».

— Существует представительство компании «Конти» в Российской Федерации. Это представительство и продает нам печенье. Я впервые от вас услышал, что оно производится в Донбассе.

— То есть вы работаете с Борисом Колесниковым?

— Мы с ним не знакомы. Я даже не знаю, кто там владелец и кого они поддерживают! Мы общались только с менеджером по экспорту.

— После того, что выяснилось, собираетесь ли вы отменить это сотрудничество?

— Естественно, мы отменим сотрудничество. К нам приходит много предложений – мол, продайте что-то в «ДНР». Но мы всегда отказывались. Мы в эти игры не играем. Наша задача – быть подальше от политики.

Печенье из ДНР, что продается в Беларуси

Бизнес под прикрытием

Главным собственником кондитерской компании «Конти» является Борис Колесников. Холдинг «Конти» включает в себя заводы в Донецке, Горловке, а также в российском Курске. Согласно журналу «Фокус», Колесников занимает 25-ю позицию в списке самых богатых бизнесменов Украины, его богатство издание оценивает в $ 275 млн. Однако Борис Колесников не только олигарх, но и политик. Он трижды избирался в Верховную Раду от Партии регионов, а во время президентства Виктора Януковича занимал пост вице-премьера и министра инфраструктуры Украины. Теперь Колесников – один из лидеров пророссийской партии «Оппозиционный блок», что пришла на смену Партии регионов. По сообщениям СМИ, Борис Колесников – друг олигарха Рината Ахметова, который является самым богатым человеком Украины. Брат олигарха Игорь Ахметов – один из акционеров «Конти».

Борис Колесников. Фото — ITAR-TASS / Konstantin Sazonchik

Сообщалось, что с началом войны в Донбассе работа заводов «Конти» на подконтрольных боевикам территориях остановилась. Главный офис компании переехал в Константиновку, что контролируется официальным Киевом. В компании «Конти» за последние годы неоднократно подчеркивали, что не имеют отношения к заводам в Донецке и Горловке. В 2015 году те даже изменили название – «Конти» превратилась в ДП «Тор». Однако продолжила продавать ту же продукцию, что и раньше.

«Официально их якобы «отжали» ДНРовцы. Но, по неофициальным данным, контроль над «Конти» (сейчас «Тор») сохраняет Колесников. Просто переименовал фабрику для отвода глаз», – говорит украинский журналист, уроженец Донецка Денис Казанский.

О том, что заводы в Горловке и Донецке не были захвачены боевиками и остались в собственности Колесникова, говорят и наши источники на стороне сепаратистов. Бывший полевой командир Александр Ходаковский рассказал, что фабрики не были национализированы и Колесников остается их владельцам. Правда, осуществляет ли непосредственное руководство – сказать не может. Местный политический телеграмм-канал «Донецкий абориген» свидетельствует в свою очередь, что Колесников вообще не потерял никакого своего имущества на территориях, подконтрольных «ДНР».

Этикетка печенья, что продается в Минске

На сайте «совета министров» «ДНР» о ДП «Тор» рассказывается, как о крупнейшем производителе непризнанной республики и одном из немногих экспортеров. Кстати, на этикетке печенья «Луговое», что мы нашли в магазинах, присутствуют данные уполномоченных импортеров – в Казахстане, Таджикистане и РФ. Начальник экспортного отдела ДП «Тор» Евгений Порохненко одновременно является директором импортера предприятия в РФ – ООО «Тор». ООО «Тор» было зарегистрировано в самом начале войны в Донбассе в Курске – в том же городе располагается российская фабрика Колесникова «Конти-Рус».

На ДП «Тор» подтвердили, что партнером предприятия в Беларуси является «Белвингрупп», однако подробности сотрудничества узнать не удалось. Информацию о том, что руководство «Белвингрупп» не знало о происхождении печенье, Евгений Порохненко комментировать отказался: «Я не подтверждаю это и не опровергаю».

В свою очередь, в «Белвингрупп», сославшись на коммерческую тайну, так и не сообщили название российской компании, с которой они имели контракт на поставки печенья.

Напомним, согласно украинскому законодательству, запрещена любая торговля с предприятиями, находящимися на подконтрольных боевикам территориях. Такая торговля фактически приравнивается к контрабанде.

Что в итоге

Если верить бизнесмену Сергею Тюшкевичу, «Белвингрупп» фактически обманули. Они заключали контракт с российским представительством «Конти», а получили продукцию, которая была произведена в оккупированном Донецке. Это еще одно свидетельство в пользу версии, что предприятия в Горловке и Донецке де-факто осталось в собственности Бориса Колесникова. Под прикрытием российского представительства компании Колесникова был организован сбыт продукции заводов с территории «ДНР» в третьи страны – в частности, в Беларусь. Если бы компания «Конти» потеряла контроль над своими заводами в Горловке и Донецке, организовать такую ​​схему было бы фактически невозможно.

В «Белвингрупп», сославшись на коммерческую тайну, не сообщили название российской компании, с которой они имели контракт на поставки печенья. Но в данной схеме эта компания в любом случае выполняла роль фирмы-прокладки, без которых торговлю белорусских предприятий с «ЛДНР» невозможно себе представить.

Получить комментарий лично у Бориса Колесникова не смог.