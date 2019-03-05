Мария Тарасенко: Я стою на своем - этот декрет должен быть отменен 9 5.03.2019, 14:07

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Леонид Судаленко и Мария Тарасенко

Первый суд по делу записанной в «тунеядцы» против властей начинается в Гомеле.

15 марта в суде Железнодорожного района Гомеля начнется первый процесс так называемого «не занятого в экономике» против государства. Отстаивать свои права будет домохозяйка Мария Тарасенко, а помогать ей будет правозащитник Леонид Судаленко, который в 2017 году был назван адвокатом дармоедов, пишет гомельская «Весна».

«Мы заявили гражданский иск о возмещении морального вреда, причиненного государственными органами. Ответчиками являются «комиссия по содействию занятости населения» Железнодорожного района Гомеля и Комитет по труду, занятости и соцзащите облисполкома. Именно эти госорганы формировали так называемые «базы тунеядцев», - отметил Судаленко.

Моральный вред женщина видимо с намеком «каждому по 500» оценила в одну тысячу рублей.

«Включение моих персональных данных в «базу не занятых в экономике» я расцениваю, как грубое вмешательство в частную жизнь моей семьи, как понуждение к труду, как унижение человеческого достоинства, постановку в неравенство перед законом и лишение права без всякой дискриминации на равную защиту законных интересов. Это причинило и продолжает причинять мне глубокие моральные страдания», - написала Мария Тарасенко в иске суду.

Ранее женщина подавала в суд Железнодорожного района Гомеля жалобу на включение ее данных в «базу не занятых», однако суд отказал в возбуждении дела ввиду неподведомственности жалобы. Отказ районного суда она обжаловала в апелляционной инстанции областного суда, хотя считает, что уже на самом верху принято решение не принимать жалобы, что б не создавать на этот счет прецедентов.

Правозащитник Судаленко отмечает, что и старая редакция декрета №3 о «тунеядцах» и обновленная о «не занятых в экономике» не предусматривают права на судебное обжалование, чем и не преминул воспользоваться суд.

«Нам пришлось поменять тактику. Суду все же придется рассмотреть претензии человека, отнесенного государственными агентами к категории «не занятых в экономике». Мы намерены доказать, что деление людей на «занятых в экономике» и «не занятых» является дискриминацией, причиняющий каждому нормальному человеку моральный вред», - отметил собеседник.

Правозащитник предлагает всем, кого власть назвала «не занятым в экономике» продолжать писать жалобы в комиссии и в суды. Он убежден, что уже после нескольких тысяч таких жалоб власть пересмотрит свое отношение к рожденной ей же проблеме – заставить белоруса работать за еду.