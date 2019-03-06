Netflix снимет сериал «Сто лет одиночества» по роману Маркеса 6.03.2019, 19:06

Фото с сайта denofgeek.us

Книгу экранизируют впервые за 50-летнюю историю существования.

Стриминговый сервис Netflix приобрел права на роман Габриэля Гарсиа Маркеса "Сто лет одиночества". Как сообщается на странице стримингового сервиса в Twitter, по мотивам романа снимут сериал, пишет zn.ua.

Отмечается, что "Сто лет одиночества" будет экранизирован впервые за 50 лет, которые прошли с момента написания.

"Сто лет одиночества" - одно из наиболее популярных произведений в направлении магического реализма. Впервые роман был опубликован в Буэнос-Айресе в 1967 году. На сегодняшний день книга переведена на 46 языков и по всему миру продано около 50 миллионов ее копий. Почти все события в сериале происходят в вымышленном городке Макондо, но имеют отношение к историческим событиям в Колумбии.