Белорусский раджа сегодня банкрот7
- 8.03.2019, 14:49
- 5,907
В воздухе все чаще витает дух перемен.
В Беларуси заметно выросло число проблемных организаций по выплате зарплаты. Все чаще госпредприятия задерживают зарплаты и платят меньше «минималки». В лидерах по задолженностям - Витебская область.
Сайт Сharter97.org попросил правового инспектора независимого профсоюза РЭП Леонида Судаленко дать совет людям, которые попали в трудную ситуацию.
- Правительство хочет, но не может начать реформы в экономике. Верхи еще контролируют ситуацию, но с каждым днем в воздухе все чаще и чаще витает дух перемен. Народное терпение заканчивается. Трудовой народ убеждается, что власть поставила себя поперек времени, оставляя людей во вчерашнем дне.
Советую каждому не искать себе раджу, а пробовать свои силы в самозанятости. Если не получается - в конце концов платежеспособного нанимателя сегодня не сложно найти в странах Евросоюза. Белорусский раджа сегодня банкрот!