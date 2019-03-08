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Белорусский раджа сегодня банкрот

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  • 8.03.2019, 14:49
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Леонид Судаленко
Фото: «Радыё Свабода»

В воздухе все чаще витает дух перемен.

В Беларуси заметно выросло число проблемных организаций по выплате зарплаты. Все чаще госпредприятия задерживают зарплаты и платят меньше «минималки». В лидерах по задолженностям - Витебская область.

Сайт Сharter97.org попросил правового инспектора независимого профсоюза РЭП Леонида Судаленко дать совет людям, которые попали в трудную ситуацию.

- Правительство хочет, но не может начать реформы в экономике. Верхи еще контролируют ситуацию, но с каждым днем в воздухе все чаще и чаще витает дух перемен. Народное терпение заканчивается. Трудовой народ убеждается, что власть поставила себя поперек времени, оставляя людей во вчерашнем дне.

Советую каждому не искать себе раджу, а пробовать свои силы в самозанятости. Если не получается - в конце концов платежеспособного нанимателя сегодня не сложно найти в странах Евросоюза. Белорусский раджа сегодня банкрот!


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