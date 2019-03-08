Названы страны для яркого путешествия весной 2019 года 3 8.03.2019, 18:25

Лучшие направления для отдыха.

Если вы запланировали отпуск весной 2019 года, то вам просто необходимо посетить одну из указанных ниже стран. Вас ждет сказочный городок в Колумбии, знаменитый греческий Крит, таинственный Непал, веселый Амстердам и жизнерадостный Копенгаген, пишет «Сегодня».

Амстердам, Нидерланды

Еще один колоритный европейский город обрадуется вам в конце апреля. В последнюю субботу второго весеннего месяца здесь празднуют День Короля – обязательно наденьте что-нибудь оранжевое, чтобы вполне прочувствовать торжественное настроение голландцев. К тому же, в этот период у тюльпанов самый пик цветения. Так что ярких красок никак не избежать.

Копенгаген, Дания

Конец марта – лучшее время для посещения Копенгагена, если вы любитель лакрицы, прохладной весны и полупустых кафе. Составьте компанию датчанам на "Празднике лакрицы" и отдохните в уютном ресторане после длительного изучения улиц города.

Картахена, Колумбия

Март – один из самых жарких и сухих месяцев в Картахене, и это идеальное время для путешествия по этому океаническому центру колониальной эпохи. Здесь можно бродить по старому городу, который находится под защитой ЮНЕСКО или проводить время на пляже. В районе Getsemani легко прочувствовать уличную жизнь колумбийцев. После долгой прогулки обязательно отдохните где-нибудь в тени с книгой знаменитого колумбийского писателя Габриэля Гарсиа Маркеса.

Крит, Греция

Путешествие по самому большому острову Греции лучше запланировать на позднюю весну, когда еще не слишком жарко и нет толп туристов. Пешеходный маршрут следует начать с юго-западной стороны острова, чтобы оценить красоту ущелья Самария. Здесь единение с природой станет реальностью, а традиционные деревушки, как Спили, например, подтвердят предположение, что Крит – самый отличительный остров Греции.

Непал

Майское полнолуние – вот причина поехать в Непал весной. Мало того, что именно в ночь полнолуния празднуется день рождения Будды, так еще и буддийский храм Сваямбунатх открывает свои двери только в этот день раз в году. Да и вообще, Катманду – место, где происходят неожиданные изменения, причина которых не только свежий воздух и физическая нагрузка во время хайкинга.