«Люди выходили с топорами, шли прямо на этих ГАИшников» 10.04.2019, 7:59

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Под Гомелем погиб водитель, которого преследовала ГАИ.

Штраф полтысячи рублей или более тысячи при повторном задержании. Такое наказание ждет за управление автомобилем без прав. Житель деревни Носовичи на Гомельщине заплатил за это жизнью. Почему так случилось? У сельчан и у гаишников – разные версии, сообщает «Белсат».

«Дороги не было видно из-за пыли».

Так очевидцы описывают преследование гаишниками водителя без прав. Преследование, закончившееся смертью.

«Посмотрите, какие ямы - это в воздухе удар был, так что машина вошла в землю».

Трагедия произошла 4 апреля в деревне Носовичи Добрушского района. По словам односельчан, Виталий Даглис убегал от машины дорожно-патрульной службы по деревенской улице и на высокой скорости врезался в столб.

«Люди говорили, что стрелка застыла на 130 километрах».

25-летний Виталий Даглис выехал своим недавно приобретенным автомобилем в магазин. Со слов матери, водительского удостоверения он не имел, хотя автошколу уже закончил.

«Ему сказали, что из Логунов едут ДПСники, он стартанул по Полевой. А они, ДПСники, заметили и за ним погнались и начали подрезать его», - говорит житель улицы Полевая Вадим.

По версии ГАИ, водитель погиб сам, неправильно выбрав скорость и не справившись с управлением. Гаишники же, якобы, приехали на место происшествия только через 10 минут. Сельчане в один голос твердят, что была именно погоня.

«Это в течение трех-пяти секунд происходило: первая машина - гул шел невероятный, и вторая следом. А то, что кто-то говорит, что они через 10 минут подъехали - нет. Это все мы видели», - говорит Виталий Василевский, житель деревни Носовичи.

То, что гаишники устроили погоню в селении, на улице, где могли играть дети, возмутило сельчан.

«Есть куча свидетелей, люди выходили с топорами, шли прямо на этих гаишников. Работники милиции за решетку, где возят арестантов, спрятали этих гаишников, чтобы люди не совершили самосуда », - говорит мать погибшего Наталья Холщенкова.

Правозащитник Леонид Судаленко объясняет, что для преследования нарушителя патрульной машиной существует специальный регламент. Должны быть включены маячки красного и синего цвета и через мегафон гаишники должны приказывать водителю остановиться. Правозащитник Леонид Судаленко:

«Если эта процедура не выдержана, то это нарушение со стороны милиции, и родственники погибшего водителя по результатам служебного расследования имеют право поставить вопрос в том числе и о взыскании морального ущерба».

По рассказам местных жителей, это был не единственный случай преследования в деревне.

«В тот же день эти же гаишники гонялись за парнем, который ехал на мопеде, но вовремя мужчина этих гаишников задержал. Парня гнали, который ехал на мопеде без шлема», - рассказывает мать погибшего.

Родственники погибшего намерены добиваться наказания для работников ГАИ, по их мнению, виновных в смерти молодого человека.

- Добиваться чего?

- Правды. Справедливости. Наказания гаишников.