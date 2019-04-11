Названы простые способы быстро взбодриться 3 11.04.2019, 17:22

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Снять усталость в теле можно на пару минут.

Срочно нужно подзарядиться энергией? Попробуй 2 -минутный блиц-массаж, проделав который, ты попрощаешься с усталостью и почувствуешь приятное тепло, разливающееся по телу, пишет orthodox.od.ua.

1. Сильно разомни кисти рук (начиная с пальцев) — 7-10 секунд.

2. Быстро потри пальцами о ладони — 5 секунд.

3. Разогретыми руками энергично помассируй щеки вверх-вниз — 5 секунд.

4. С закрытым ртом подвигай нижней челюстью: справа налево и слева направо, вперед-назад, по часовой стрелке и обратно. Каждое движение выполняй по 7 секунд.

5. Вращай языком за деснами и перед ними сначала по часовой стрелке, затем против нее — по 7 секунд.

6. Постучи пальцами, имитируя барабанную дробь, по макушке головы — 5 секунд.

7. Собери пальцы в расслабленный кулак. Энергично поглаживай им внутреннюю и внешнюю стороны предплечья — по 3 секунды каждую руку.

8. Осторожно надави на щитовидную железу (ниже кадыка) большим и указательным пальцами — 3 секунды.

9. Найдите на шее слева пульсацию сонной артерии, очень осторожно нажми на нее и, сосчитав до 5, отпусти. Дыши глубоко. Повтори движение. Затем проделай упражнение на правой стороне шеи.

10. Большим пальцем нащупай сзади на голове впадину у основания черепа, надави на нее и, сосчитав до 3, отпусти. Повтори 3 раза.

11. Проведи массаж рефлекторных зон ног:

-сожми кончик большого пальца стопы; если обнаружишь болезненную точку, разотри ее до исчезновения боли;

-плотно захватив большими и указательными пальцами рук ахиллово (пяточное) сухожилие, сдави его, затем отпусти; повтори по 3 раза на каждой ноге;

-быстро потри верх ступни рукой или пяткой другой ноги;

-помассируй колено с внутренней стороны — 5-7 секунд.

12. Раскрытой ладонью похлопай ноги от ступни до паха спереди, сбоку и сзади.