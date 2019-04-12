Чем может обернуться для белорусов льготная растаможка? 1 12.04.2019, 8:18

Внимательно читаем текст указа.

Начало апреля белорусские водители встретили в ожидании указа о платежах за участие в дорожном движении, обещанного к 1 апреля 2019 года, но он так и не был подписан. А потом нам сообщили, что с принятием этого важного документа, учитывая общественный резонанс, решили повременить, чтобы взвесить все за и против. Что мешало законодателям сделать это раньше, сложный вопрос, ведь указ анонсировался и готовился давно, пишет abw.by.

И тут как гром среди ясного неба - подписан другой указ, который предусматривает возмещение из республиканского бюджета 50% таможенных пошлин, налогов, подлежащих уплате при ввозе на территорию Беларуси одного легкового автомобиля в течение года, лицам, имеющим инвалидность I либо II группы, а также многодетным семьям.

Эта новость стала настоящей неожиданностью для всех.

"Данная мера направлена на оказание социальной государственной поддержки указанным категориям граждан, среди которых имеется значительное число малообеспеченных" - именно так сказано на сайте Лукашенко. Все верно, такие категории граждан в поддержке нуждаются, льготы в какой-то степени позволят многодетным и людям с инвалидностью обзавестись автомобилем и сделать свою жизнь более комфортной.

Но всегда надо смотреть на любое явление в комплексе и оценивать все возможные последствия. А с учетом ныне действующих ставок таможенных пошлин нормы указа вызовут интерес у всех автомобилистов, независимо от статуса. Итак, что журналисты увидели в тексте указа...

Лазейка для "особо предприимчивых"

Во-первых - и это лежит на поверхности, - может открыться пространство для деятельности автомобильных "дельцов", руководствующихся принципом "пригнать подешевле - продать подороже". Они могут просто оформлять пригнанные автомобили на указанные в документе категории граждан, таким образом удешевляя окончательную стоимость авто и получая возврат 50% пошлин.

Этот фактор можно было бы исключить, если бы указ предусматривал запрет на последующее отчуждение транспортных средств, оформленных на льготную категорию граждан, допустим на 6-12 месяцев, и тогда такая "схема" утратила бы свою актуальность. На данный момент такого ограничения в документе нет, но, возможно, его предусмотрят в ином нормативном акте. С другой стороны, даже при наложении запрета останется немалое число льготников, готовых ради приработка отдать зарегистрированное на их имя ТС в чужие руки.

Еще один "коррупционный" фактор - нелегальное получение списков тех, кто имеет право на льготы.

Родителей двое - удостоверение одно

Второй момент касается многодетных семей. В соответствии с принятым документом 50% пошлины возвращается только родителям (усыновителям, удочерителям) в многодетных семьях.

Но родителей в полноценной семье двое, а удостоверение многодетной семьи с определенным порядковым номером - одно, и оно наверняка будет фигурировать в отчетных документах. Так сколько автомобилей в течение года можно будет растаможить с использованием льгот? Возможно, в скором времени законодатель внесет ясность в этот момент.

Два пути

Отдельно отметим, что предъявить документ, позволяющий воспользоваться льготой, можно на таможне при декларировании ввезенного в страну автомобиля, и тогда оплачиваемая пошлина сразу уменьшается вдвое. Второй вариант - предъявить нужные документы в течение одного года со дня выпуска автомобиля в свободное обращение, и тогда денежные средства в размере 50% уплаченной в полном объеме пошлины будут считаться излишне уплаченными и вернутся автовладельцу.

Если люди, имеющие право на льготы, ввезли автомобиль до принятия указа и заплатили таможенные платежи по полной, то принятые нормы на такие транспортные средства распространяться не будут.

К слову, многодетные семьи уже имели льготы по растаможке. Согласно декрету от 28.08.2002 №21 "О порядке предоставления физическим лицам льгот по таможенным платежам" многодетным родителям предоставляются льготы по таможенным платежам при ввозе ими на таможенную территорию Республики Беларусь товаров для личных, бытовых, семейных и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Льгота предоставлялась индивидуально Лукашенко.

Тогда для освобождения от уплаты таможенных платежей человеку нужно было написать заявление в райисполком с обоснованием необходимости предоставления льгот по таможенным платежам. К заявлению необходимо было приложить:

справку о составе семьи;

сведения за 12 последних месяцев о доходах и имуществе лица и совершеннолетних членов семьи, совместно проживающих и ведущих общее хозяйство;

копию таможенной декларации;

копию документа, подтверждающего инвалидность (для имеющих инвалидность).

Исполком на основании анализа представленных материалов проводил обследование имущественного положения физического лица и вышеназванных совершеннолетних членов семьи, составлял акт материально-имущественного обследования и в месячный срок со дня подачи заявления направлял пакет документов в соответствующий облисполком.

Облисполком готовил заключение о целесообразности предоставления физическому лицу льгот по таможенным платежам и соответствующий проект решения Лукашенко, который в 10-дневный срок направлял на согласование в Министерство финансов, Министерство юстиции и Государственный таможенный комитет, которые согласовывали проект решения или мотивированно отказывали в предоставлении льгот. Согласованный проект вносился облисполкомом в Совет Министров Республики Беларусь.

При согласии Совета Министров с заключением о целесообразности предоставления физическому лицу льгот по таможенным платежам проект соответствующего решения в 15-дневный срок направлялся им Лукашенко.

Право получения такой льготы было отменено в конце 2011 года.