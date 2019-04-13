Мария Тарасенко: Почему «тунеядские» комиссии раздают наши данные всем подряд? 19 13.04.2019, 8:10

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Мария Тарасенко

Фото: facebook

Декрет №1 должен быть упразднен.

15 марта в суде Железнодорожного района Гомеля начнется первый процесс домохозяйки Марии Тарасенко против государства.

Помогать ей в этом будет юрист профсоюза РЭП Леонид Судаленко, который в 2017 году был назван «адвокатом дармоедов».

По просьбе Charter97.org Мария Тарасенко рассказала о новом повороте в своей борьбе с декретом о «тунеядцах».

- Вы уже подавали в суд Железнодорожного района Гомеля жалобу на включение ваших данных в «базу не занятых в экономике», но тогда суд отказал в возбуждении дела. Как вы восприняли отказ?

- Честно говоря, было немного неожиданно – и в то же время ожидаемо. Такие смешанные чувства.

Власть намеренно решила отказать в возбуждении дела, усвоив уроки 2017 года. Тогда они взялись рассматривать дело Александра Семенова в Гомеле и потерпели поражение. Теперь, чтобы не создавать невыгодный для себя прецедент, суд отказал мне в возбуждении из-за «неподведомственности».

И была еще одна интересная формулировка. Мне сказали: никаких же действий в отношении вас не совершалось, никто вам в карман физически не залез.

- Какие выводы вы сделали из этого отказа и в чем состоит ваша тактика сейчас?

- Мы решили пойти другим путем – требовать возмещения нанесенного мне морального вреда. И будем подавать такой иск против комиссия «по содействию занятости населения» Железнодорожного района Гомеля и комитета по труду, занятости и соцзащите облисполкома.

Потому что моральный вред мне действительно был нанесен. Знаете, очень тяжело было узнать, что меня включили в базу данных «тунеядцев». То есть, меня считают человеком неизвестно какого сорта: раз я не работаю, государство считает себя вправе душить меня повышенными коммунальными платежами. Для меня это было просто унизительно.

Второе унижение – это то, что такое известие прозвучало из уст мастера ЖЭС, который позвонил по просьбе администрации района. Посторонний человек начал говорить о том, что я являюсь собственником квартиры. Это было очень неприятно: мои личные данные просачиваются направо и налево, ими манипулируют не имеющие к этому отношения люди. На каком основании «тунеядские» комиссии допускают утечку личных данных? Почему они раздают эти списки всем подряд?

Последней каплей стало то, что все это прозвучало именно в мой день рождения. Это не просто обидно – меня изощренно унизили. Я – гражданка Беларуси. Я здесь родилась, живу здесь, тем самым поддерживая экономику – и меня ставят в такие условия. Только потому, что я могу позволить себе быть домохозяйкой и не работать. Что, кстати говоря, является моим конституционным правом.

Это просто вопиющие нарушение и конституционных норм, и международных законов. Мы живем в 21-м веке – а с нас хотят вернуть в рабство, в феодализм образца 10-го века нашей эры.

- Вы подаете иск к комиссии на сумму в 1000 рублей. Почему вы оценили размер морального вреда именно такой цифрой?

- Дело здесь вовсе не в деньгах, это непринципиально. Именно потому, для удобства, была выбрана сумма, которая на слуху у всех. 500 долларов, они же 1000 рублей та самая зарплата, которую власти обещали белорусам и не выполнили обещания. «Любимая» цифра белорусов.

Но деньги здесь неважны. Важен сам факт признания того, что мне был нанесен моральный ущерб, моральная травма.

- В Витебске, например, извещение с личными данными «тунеядцев» вывесили возле входной двери подъезда. Как вы прокомментируете такое отношение комиссий к гражданам?

- Что касается Витебска, хочу сказать сразу: уж очень там «рьяные» чиновники в «тунеядских» комиссиях. Как-то слишком увлеченно борются с так называемыми «не занятыми в экономике», всячески выставляют все напоказ.

Факт с бумагой на входе в подъезд – это просто вопиюще. Люди не должны оставаться в стороне от такого безобразия. Им мало того, что квитанции о повышенной коммуналке и предупреждения шлют всем подряд: и тем, кто не является собственником квартиры, и пенсионерам.

Теперь начали еще и публично вывешивать личные данные. Любой человек, который это увидел, просто не должен спускать такое на тормозах. С этим нужно бороться прямо сейчас. Потому что это – очень вопиющие унижение для любого человека. Это самый настоящий беспредел.

- Вы упомянули, что извещения высылают и тем, кто формально занят в экономике. Действительно, «письма счастья» приходят и пенсионерам, и владельцам земельных участков, и даже юристам с 10-летним стажем. Что это – обычная халатность или сознательная стратегия?

- Возможно, что имеет место и какой-то технический сбой. Но я допускаю, что чиновники просто хотят выслужиться и охватить как можно больше людей своими списками. В этом, думаю, есть и психологический аспект: создать больше страха и напряжения, морально унизить большее количество граждан, чтобы показать свою власть.

Здесь есть определенный суррогат всевластия: записать без разбору как можно больше людей в базу данных – и всем без разбору высылать, чтобы переживали. Приходили эти письма и матерям, воспитывающим детей, и людям, давно находящимся на пенсии.

Вы знаете, это подтверждает мысль о том, что все это – продуманное издевательство над людьми.

Поэтому я уже говорила и сейчас повторю: я стою на своем – декрет о «тунеядцах» должен быть отменен.

- Что вам дает вам такую уверенность в своей позиции?

- Не только с юридической и логической, но даже с сугубо христианской точки зрения этот так называемый «декрет» должен быть упразднен. Он не имеет даже морального права на существование.

Даже в теперешней Беларуси, которая не может похвастаться грандиозным развитием экономики и соблюдением прав человека, этот декрет – дикость. У него нет права на жизнь.

И это касается всех. Я говорила, говорю и буду говорить: декрет №1 касается и работающих людей. Для них – это кнут перед лицом: мол, посмотрите, что будет, если будете бороться за свои права и проявлять недовольство оплатой и условиями труда. Вам не продлят контракт – и вас примет в свои «объятия» декрет №1 и повышенная коммуналка.

Нечто подобное не имеет просто права быть в мире. Это противоречит всем законам и нормам – и национальным, и международным, и христианским, и общечеловеческим.

- Если вам удастся засудить «тунеядскую» комиссию, будете ли вы помогать другим?

- Я всегда нахожусь на стороне людей, которые отстаивают свои права.

Хочу обратиться ко всем белорусам, которые испытали на себе подобное отношение со стороны властей: не бояться. Не молчать. Будешь молчать – будешь страдать.

И эти страдания добром не закончатся. Сколько было случаев, когда в 2016-2017 году люди покончили жизнь самоубийством после зачисления их в «тунеядцы». Мы знаем о нескольких историях – это то, что было предано публичной огласке.

А сколько мы не знаем? А сколько людей заболело, может, и страшными болезнями – потому что не находили выход унижению своего достоинства. Тем более нас, белорусов, назвать тунеядцами – самую трудолюбивую нацию.

Возьмем хотя бы Гомель. Сколько только в одной России построено руками наших строителей объектов – не сосчитать. Я лично знаю людей, которые делают превосходные камины: за ними лично приезжают машины, спешат, чтобы пригласить к себе, они нарасхват у соседей. А на родине их за это унижают и называют «тунеядцами»…

К чему мы идем? Дальше терпеть уже некуда. Надо с этим бороться.