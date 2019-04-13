«Тунеядцы» перечислили из-за границы в Беларусь более миллиарда долларов 21 13.04.2019, 10:29

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Люди, попавшие под действие декрета Лукашенко, cоздали 2,1% ВВП Беларуси.

В последнее время белорусские гастарбайтеры ежегодно перечисляют домой больше миллиарда долларов. Трудовая миграция стала одним из основных способов выживания для жителей регионов. Причем все более привлекательной в плане трудовой миграции становится Польша, хотя раньше чаще всего ездили в Россию, пишет tut.by со ссылкой на naviny.by.

Итсочник: naviny.by

За 2018 год белорусские гастарбайтеры перечислили домой почти 1,2 млрд долларов, что составляет 2,1% ВВП. Такую оценку дает Всемирный банк в свежем исследовании по денежным переводам мигрантов.

По сравнению с кризисным 2015 годом сумма переводов увеличилась на 263 млн долларов, но уменьшилась на 59 млн долларов по сравнению с 2017 годом, когда белорусские мигранты перевели домой рекордные 1,254 млрд долларов.

По отношению к ВВП размер денежных переводов в последние три года превышает 2%. Пять лет назад он был на уровне 1,6%.

Косвенным подтверждением роста переводов из-за рубежа является тот факт, что уже три года подряд белорусы являются чистыми продавцами наличной валюты.

Напомним, белорусы, которые работают и учатся за границей попадают под действие декрета о «тунеядцах».